Герой Сталинградской битвы из Молдовы взял в плен Паулюса

В эти дни миллионы людей разных стран отмечают 75-летие победы в Сталинградской битве - переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом.

Сегодня состоится акции «Россия в моем сердце». В ее рамках во многих российских городах пройдут митинги-концерты, автопробеги, спортивные праздники и другие мероприятия.

Героев Сталинградской битвы чтят и в Молдове. Накануне в клубе «Ветеран» Тирасполя состоялся концерт. Традиционно каждый год 2 февраля в клубе вспоминают тех, кто отдал жизнь за Сталинград и мир на всей земле. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны. Среди них была и участница Сталинградской битвы Евдокия Филипповна Данилевская.

75 лет назад в подвале универмага Сталинграда в плен войскам 64-й армии сдался в плен командующий 6-й полевой армией, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Так бесславно завершилась более чем тридцатилетняя карьера одного из самых талантливых полководцев гитлеровской Германии, принимавшего непосредственное участие в разработке плана нападения на Советский Союз под кодовым названием «Барбаросса». В числе бойцов 38-й мотострелковой бригады, которые взяли его в плен, был и 19-летний уроженец Молдовы.

- В отличие от сотен тысяч своих подчиненных, замёрзших, погибших от голода и навечно оставшихся в сталинградских степях, фельдмаршал Паулюс проживет еще 14 лет, и до конца своих дней будет помнить страшную битву на Волге... А взяли его в плен молодые ребята из 38-й мотострелковой бригады, среди которых был и наш соотечественник, тогда младший сержант, Александр Семенович Дука. За бои в Сталинграде младший сержант Дука был удостоен ордена Боевого Красного Знамени, - рассказал председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Советский солдат смог вернуться с той страшной войны. Он прожил долгую жизнь.

- В 2015-м году герой Сталинградской битвы навсегда встал в ряды Бессмертного полка. К сожалению, до сих пор на его могиле нет достойного надгробного памятника. В рамках работы по увековечению памяти я и мои товарищи берут на себя обязательство установить памятник гвардии майору Дуке до Дня Победы, отдать должное подвигу защитнику Сталинграда, - пообещал Алексей Петрович.

Глава Национального координационного комитета «Победа» поблагодарил ребят из общественной организации «Единодушие», которые помогали старому солдату при жизни и продолжают оказывать помощь его вдове