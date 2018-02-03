В составе Шерифа появился эксцентричный футболист (Видео)

Новым футболистом Шерифа стал нападающий сборной Сьера-Леоне, Альхаджи Камара. Соглашение о сотруднечестве было подписано сегодня в Белеке (Турция).

Альхаджи Камара нападающий, родился 16 апреля 1994 года в городе Фритаун. В своей профессиональной карьере играл в Чемпионате Швеции, самым известным клубом был Норчёпинг. Также, выступал за клубы американской лиги MLS. Всего провел в профессиональных командах 131 матч. За это время забил 59 мячей.

Болельщики могут вспомнить Альхаджи Камару по весьма странной реакции, которую он продемонстрировал на чемпионате Швеции.

В поединке чемпионата Швеции между Норчеппингом и Эребру футболист, тогда ещё Норчеппинга, Альхаджи Камара получил вторую желтую карточку, ставшую соответственно красной.

На удаление Камара отреагировал весьма странно. С истеричной мимикой на лице он быстро побежал в подтрибунное помещение.