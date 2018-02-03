Нашёлся мужчина, который потерял 20 000 леев на Центральном рынке

Владелец 20-ти тысяч леев, потерянных на Центральном рынке, нашелся. Пакет с деньгами обнаружила одна из продавщиц и обратилась в полицию. Хозяином крупной суммы оказался

64-летний житель столицы.

"Полиция возвращает вам деньги, которые вы потеряли. Храните их надежно и будьте внимательнее".

"Большое спасибо! Я такого не ожидал. Спасибо девушке, которая нашла деньги и принесла в полицию".

По словам мужчины, он собирал деньги на лечение. Пакет, в котором была крупная сумма, пропал 31 января на Центральном рынке. По заявлению нашедшей деньги женщины, полиция обратились к гражданам с просьбой помочь разыскать хозяина 20-ти тысяч леев.