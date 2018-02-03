Андриан Канду: парламент внедрит новый метод контроля над исполнением законов

Парламент и правительство сверят годовые приоритеты. Совместное заседание депутатов и министров намечено на вторник. Об этом объявил спикер после совещания с председателями парламентских комиссий.

Также Андриан Канду отметил, что в рамках нынешней сессии парламент внедрит новый метод контроля над исполнением законов.

"С законотворчеством у нас все хорошо, но парламентский контроль, парламентские слушания должны стать эффективнее. Когда проводится контроль над исполнением законов, учитывается мнение и целевых групп, и всего гражданского общества. А экспертная юридическая и экономическая оценка занимает от четырех до шести месяцев", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Постоянное бюро определит повестку и назначит дату первого пленарного заседания на следующей неделе.