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Политика
Андриан Канду: парламент внедрит новый метод контроля над исполнением законов
03.02.2018

Парламент и правительство сверят годовые приоритеты. Совместное заседание депутатов и министров намечено на вторник. Об этом объявил спикер после совещания с председателями парламентских комиссий.

Также Андриан Канду отметил, что в рамках нынешней сессии парламент внедрит новый метод контроля над исполнением законов.

"С законотворчеством у нас все хорошо, но парламентский контроль, парламентские слушания должны стать эффективнее. Когда проводится контроль над исполнением законов, учитывается мнение и целевых групп, и всего гражданского общества. А экспертная юридическая и экономическая оценка занимает от четырех до шести месяцев", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Постоянное бюро определит повестку и назначит дату первого пленарного заседания на следующей неделе.


 
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