На устах Французский профессор: молдавский язык – древнее латыни Цицерона В конце XVIII века в Молдавское княжество из Константинополя прибыл французский дипломат и ученый Александр Морис Бланк де Ланотт, граф Д'Отрив (Alexandre Maurice Blanc de Lanautte, Comte d'Hauterive) Наша соотечественница Майя Пуюл, которая живет в Италии, учится в университете в Сиене и интересуется итальянскими источниками по истории Молдовы, рассказала Sputnik о мемуарах французского дипломата и ученого Александра Мориса Бланка де Ланотт, графа Д'Отрив, опубликованных в первой четверти XIX в. в Венеции. С 1787 года д’Отрив был французским консулом в Яссах при дворе только что назначенного фанариотского господаря Александра Ипсиланти, хотя, учитывая, что Молдавское княжество было вассалом Османской империи, его должность была неофициальной. Помимо основных целей своего визита, в Молдавии д’Отрив изучал историю страны и её язык. Вскоре после пребывания на дипломатической службе в Молдавском княжестве, д'Отрив написал свои мемуары, известные под заголовком "Записка о древнем и современном состоянии Молдавии" (Memoire sur l'etat ancient de la Moldavie…"), которые представляют собой ценнейший материал для изучения истории названия молдавского языка. Конечно, феномен лингвонима молдавский язык был известен за несколько столетий до визита в Яссы французского дипломата. Однако его сведения о молдавском языке, помимо неоднократного упоминания его названия, представляют особую ценность, так как касаются наблюдений о его древности. Учитывая развернувшуюся в последние несколько лет в нашей стране дискуссию о замене в Конституции РМ названия государственного языка – молдавский язык, будет полезно многим знать историю его названия, о которой, впрочем, уже не мало было опубликовано в последнее время в научной литературе и СМИ документальных свидетельств. Приведем фрагмент (перевод с итальянского языка) из книги Bollettino delle scienze istoriche (Venezia, 1825), где цитируются "Записки" д'Отрива, которые на наш взгляд, представляют большой интерес для специалистов и широкой публики. "Молдавский язык… без всякого сомнения, римского происхождения. Автор предполагает, что с самых давних времен в Риме существовал народный язык, в котором присутствовали артикли, вспомогательные глаголы и все формы, подходящие для его создания и, что они продемонстрировали зарождение цивилизации. В то время, когда ораторы и филологи создавали классический язык, отличающийся своей точностью и элегантностью, плебеи распространяли свой диалект в провинциях республики (империи) которые, согласно гениальности языков, подверглись тысячам вариациям и модификациям, которые использовали среди покоренных народов. Согласно д’Отриву, итальянский, испанский, французский и молдавский языки не происходили от языка Цицерона и Августа, а скорее от древнего языка, от языка первых жителей Рима. По мнению автора, молдавский язык, является больше всех остатком, этого народного языка". Отметим, что в исторической литературе уже высказывались предположения о том, что древними предками молдаван и валахов являются не потомки римских колонистов в Дакии, а древнейшие жители Италии – вольски.

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