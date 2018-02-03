Культовые места Кишинева: В известном ресторане устраивают вечеринку памяти «Черного слона»

«Комсомолка» выясняла, знают ли новые «жильцы» знаменитых заведений прошлого о том, как здесь было раньше.

«Здесь я женился!» «А вон там у меня было первое свидание!» - можем мы услышать от знакомых на улицах Кишинева. Но молодежь пока еще может даже посетить те заведения, с которыми связано что-то важное в жизни. Старшее поколение – уже нет, исчезли культовые места, где «прожито и пройдено немало», а также выпито, выплакано, высказано!

Наверное, изжили себя они, разрушились здания, появились другие приоритеты, вкусы, задачи. Но память-то осталась. Давайте вспоминать! «Комсомолка» прошлась по тем местам, где когда-то располагались знаменитые заведения, и порасспрашивала, помнят ли сегодня о том, что здесь было.

Клуб «Черный слон»

Хэллоуин 1999 года в "Черном слоне". Фото: Дмитрий Горобика

Это было достойно известных лондонских и берлинских ночных клубов. Это было модно, современно, необычно. Это был первый андеграунд-клуб в Кишиневе. Открылся он в подвалах здания, построенного еще в 1903-м году (там тогда была Духовная семинария»), на углу улиц Бэнулеску-Бодони и 31 Августа. Сами по себе подвалы были необычной конструкции, и хозяева заведения умело вписали это в интерьер.

Металлическая мебель, покрытая джинсой, отсутствие дресс-кода, угар до утра, выступление рок-групп, местных и заезжих, бильярд, а позже и библиотека, - все это резко отличалось от привычных ночных заведений. И понеслось! Когда клуб закрылся, помещения приглянулись владельцам модного ресторана, которые и «перенесли» его с Рышкановки в центр города. Этот ресторан и сегодня там.

Когда клуб закрылся, помещения приглянулись владельцам модного ресторана. Фото: svadiba.lux.md

- Конечно, мы помним о «Черном слоне», - говорит владелица ресторана. – И даже намереваемся устроить вечеринку в память об этом культовом заведении. Ведем подготовительную работу.

«Хромая лягушка», она же «Жаба», она же «Ла гратар»

"Ла гратар" 2002 год. Фото: Спартак/oldchisinau.com

Эта пивная, располагавшаяся на углу улиц Эминеску и 31 Августа, делилась на две части. Одна была «закрытой», в помещении, там готовили превосходные мититеи. Вторая - была открытая, огражденная решеткой. И сразу было видно, кто там стоит (на фото уже удобные столики со стульями) у высоких столов. Из-за этой открытой части до 1990-х женщин там увидеть было сложно. Считалось почему-то непривычным посещать такие заведения. Лично я там впервые побывала в 1991-м, и это стало чем-то вроде подвига. Затем, благодаря невероятно вкусным мититеям, мы там были частыми гостями. Даже водили известных московских журналистов, хотя обстановочка там была далека от «гламурной». Даже мититеи выдавали в раздаточном окошке прямо на тарелках из фольги.

Сначала снесли ту часть, что на самом углу, построили ресторан в несколько этажей, сейчас там отель. Вторая часть «жабы» еще несколько лет «скакала», радуя мититеями, все такими же вкусными, и демократичным интерьером, но недавно ее перестроили и открыли... японский ресторан. Никаких мичь!

Недавно «Жабу» перестроили и открыли... японский ресторанФото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

На вопрос о том, знают ли работники о том, что в заведении было до открытия японского ресторана, меня «послали» к директору, японцу г-ну Масато. Все равно, что к «японской матери»...

«Лайнер»

Это кафе на Ботанике располагалось на окраине парка, известного как «Долина роз», неподалеку от бывшего кинотеатра «Искра». Его хорошо было видно с современной улицы Дечебал. Сегодня, если стоять спиной к торговому центру Jumbo, место, где «приземлился» настоящий самолет, - через дорогу, чуть левее.

Таким было кафе-самолет в 1980-м. Фото: Путевые-заметки.рф

Это было знаменитое кафе-мороженое, обязательное для посещения во время «выхода в свет» с детьми. То есть, настоящий самолет, в салоне которого были столики! Обстановка непритязательная, но само по себе «кафе-лайнер» уже было необычным. По выходным приходилось выстаивать очереди, чтобы попасть внутрь.

Редкий город мог похвастать наличием кафе-лайнера.

Сам самолет, «Ан-10», был выпущен в 1959-м году, на воронежском авиационном заводе. А списали его и установили в Кишиневе под кафе в начале 1970-х. Один из знатоков авиации в соцсетях написал, что самолет этот уникальный, его производство прекратили, и осталось таких лайнеров – всего ничего. То есть, кроме того, что это было кафе, еще сам самолет представлял собой уникальный памятник.

В лихолетье в самолете открывали какие-то частные лавочки, а потом, не поделив «сладкое место», и вовсе сожгли... Как жгли тогда все, что не удавалось прибрать к рукам другими способами. Но самолет уже восстанавливать не стали.

А кишиневцы помнят о лайнере. И до сих пор выкладывают в интернет фотографии.

«Стекляшка»

"Стекляшка", здание справа, среди деревьев. Фото: из книги "Энциклопедия Кишинев", 1984 год.

Собственно, официальное название заведения – «концертно-развлекательный центр «Современник», и построен он был в конце 1970-х. Так как в заведении устраивались дискотеки, место было головной болью для милиции микрорайона Ботаника, а для молодежи, - культовое место, где можно было «оторваться» под «итальянцев». Лет этак через 10 дискотеку закрыли, устроили первую частную (кооперативную) бильярдную.

И даже провели чемпионат Молдовы, который собрал бильярдистов во всего Советского Союза. Самым знаменитым участником был дублер Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя». Но и бильярдная закрылась, и вновь зазвучала музыка, сделали что-то вроде клуба,- там выступали рок-группы, работали первые диджеи.

Но... недолго музыка играла. Все позакрывали, здание стало разрушаться. Когда от знаменитой «Стекляшки», - название свое она получила благодаря огромным витринным окнам, - остались руины, на ее месте быстренько построили пятизвездочный отель Royal.

В отеле Royal помнят о «Стекляшке». Фото: clubroyalpark.md

В отеле помнят о «Стекляшке», о бильярдном клубе. Сами там, наверное, отплясывали или шары гоняли.

Планетарий

Планетарий в середине 1960-х. Фото: из книги "История Кишинева"

Был открыт в 1962 году, в здании бывшей церкви, на углу современных улиц Штефана чел Маре и Сергея Лазо. Храм, в свою очередь, возведен в 1902-м году по проекту архитектора М. Серочинского. По тем временам в планетарии была современнейшая аппаратура. И когда после скучной лекции гасили свет, а на церковном куполе зажигались звезды, казалось, будто это настоящее небо.

Планетарий любили. Это было как путешествие в космос. Тем более, после полета Юрия Гагарина в 1961-м, все мечтали стать космонавтами или хотя бы летчиками. Целыми автобусами сюда привозили из молдавских сел детей, приводили группы кишиневских школьников, - для всех планетарий был чудом. Только за один 1982-й в планетарии побывало больше 200 тысяч человек!

Церковь, в которой располагался планетарий, была построена в 1902 годуФото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

В соцсетях я обнаружила информацию, что планетарий сгорел, лично я этого не помню. А вот то, что в 1990-х его закрыли, а здание вернули в лоно церкви, - соответствует исторической правде.

Когда заговорила в церкви о планетарии, чуть не прокляли... Долго возмущались, вспоминая Бога и дьявола, старые времена борьбы с религией и кляли на чем свет стоит сегодняшнее «потребительское» отношение. О планетарии там отлично знают. Но вспоминают не о нем, а об утраченных иконах.

АННА ОБСКАЯ