«Мальчик» из Унген 15 километров шел домой...

Этого бы кота, да к Куклачеву - первое, что придет в голову каждому, кто увидит Мальчика впервые. Кот на загляденье упитанный и очень, как сказал бы психолог о человеке, контактный. Хотя любой контактный человек, переживший то, что выпало на долю Мальчика, вряд ли бы таким остался. Но то ведь человек...

Предыдущей зимой жители унгенского дома N 36, что по улице Дечебал, в одну из ночей проснулись от жуткого воя. Решили, что коты балуют. Поругали, да и спать легли. Утром несколько женщин нашли в подъезде кота. Уши, отрезанные наполовину, поломанные лапы, обрубленный хвост, подпаленная шерсть... Всю ночь какие-то подонки издевались над животным. Вряд ли кто ответит на простейший вопрос - зачем?

При общем ожесточении людей в провинции (что неудивительно, ведь жизнь в Кишиневе по сравнению с их «безнадегой» - просто рай), в Унгенах много беспризорных породистых животных.

Первым «сыном», вернее, «дочерью полка» дома 36 стал слепой мастиф Вера, выброшенный хозяевами за ненадобностью. Вторым - искалеченный кот, «окрещенный» Мальчиком. Его после той страшной ночи отхаживали долго. Раны заживали с трудом. Но что удивительно, после того, как Мальчик выздоровел, он людей совсем не сторонился. Летом во дворе играл с детьми. Подходил к спешащим куда-то жильцам и ложился на спину - почеши, мол, человек, мне пузо. Отъелся. Особенно полюбил первое - борщи и супы. Тут, казалось бы, и сказке конец. Ан нет.

Кому-то в голову пришла весьма практичная мысль - не извлечь ли из кота пользу. А то кормят его, понимаешь, всем домом. И потому отвезли его двое жильцов (причем, они-то как раз Мальчика ни разу и не накормили) в село за 15 километров от города мышей ловить. И на все вопросы детей и взрослых о том, как поживает их любимец, отвечали - хорошо, мышей ест, резвится, домой не хочет...

Светлана Андрусяк, жительница дома:

- Иду на работу, вижу - из какого-то подъезда выбегает грязный худющий кот и начинает тереться у ног. Я и подумать не могла, что это наш Мальчик - он же упитанный был, холеный. Присмотрелась - точно он! Я пошла к дому, и он за мной побежал. Так мы дошли до большой дороги. Я его зову: «Мальчик, идем!», а он - ни в какую... Пришла в дом, рассказала все соседке, Валентине Рудаковой.

Валентина Николаевна Рудакова:

- Я, конечно, сразу за ним побежала. Мы решили, что раз он дороги боится, надо его во что-то завернуть и так перенести. Завернула в куртку. Неухоженный был, грязный! Уже дома вымыла его, накормила. Аж трясся от голода...

Пока Валентина Рудакова рассказывает о том, как второй раз удалось кота спасти, он с любопытством осматривает незнакомца. Кто-то из жителей дома обещает принести коту борщ.

- Да вы что! - машет рукой Валентина Николаевна, - не надо! Налила ему миску, так сейчас - холодец. Капризный стал Мальчик, ему только сливки да мясо подавай!

Оказалось, что в деревне кот не прижился. И сам оттуда в город дошел, остановившись уже перед дорогой. Когда «хозяев кота» сейчас спрашивают, зачем же они так с бессловесным животным поступили, отводят глаза.

А сегодня Мальчик снова привыкает к нормальной жизни. Ведет беспощадную войну с крысами. «Герой»! - смеются в доме. Только вот стал бояться дорог и автомобилей. Но больше его, как уверяют в доме, никому не отдадут.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ПАЛАДИЙ, ветеринарный врач:

- Хотя вслед за Киплингом многие утверждают, что кошка гуляет сама по себе, верность кошек их хозяевам не подлежит сомнению и вовсе не уступает собачьей. Ряд примеров подтверждают это. Кошка Принс во время первой мировой войны ушла из дома. Ушла для того, чтобы пересечь пролив Ла-Манш и на другом берегу, на фронте, разыскать своего хозяина. А хозяйка кота Чарли из немецкого города Марбург-андер-Лан умерла. Но кот убегает из дома на кладбище, сидит неподвижно на могиле хозяйки два часа и только потом возвращается домой. Так он поступает каждый день уже в течение трех лет. Во время страшного землетрясения в Армении под руинами дома были заживо погребены младенец десяти дней от роду и кошка. Помощь пришла только через трое суток. И малютка осталась жива только потому, что кошка согревала ее, ласкала, слизывала пыль и слезы с ее личика. Спасательная бригада отправила кошку вместе с девочкой в больницу. И вместе с докторами пушистая спасительница продолжала заботиться о ребенке. Однажды красивая черная кошечка совершила морское путешествие продолжительностью 48 дней из Европы в Австралию. Каютой ей служил автомобиль, помещенный в большой металлический ящик. Понятно, что о еде и воде путешественнице приходилось только мечтать. К счастью, странницу удалось спасти, и теперь она - ходячий рекорд кошачьей выносливости. Вместе с котом из Норвегии, который погрузил на несколько часов во тьму норвежскую столицу. В результате короткого замыкания кот принял на себя удар в 10000 вольт! И остался живым и невредимым.