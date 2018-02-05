Молдавские демократы и унионисты готовятся к объединению

В ряде населенных пунктов Молдовы подписаны декларации об объединении с Румынией. Чем закончится "символическая униря": уголовными делами против местных избранников, заявлением парламента РМ об объединении двух государств 27 марта 2018 года или чем-то другим?

Соль на рану

Любые мероприятия, которые проводят в Молдове унионисты, вызывают в обществе бурную реакцию.

Это не удивительно, потому что в начале 90-х активное продвижение идей объединения двух припрутских государств привело к формированию самопровозглашенных республик на юге и востоке страны. И, как следствие, к кровопролитию на Днестре и непреодолимому расколу в обществе. Но, кроме этого, сам факт того, что большая часть молдавского политического класса, руководителей разных рангов и интеллигенции выступают скрыто или явно за объединение превращает "проект РМ" в нечто нежизнеспособное, временное и как бы ненастоящее. Из-за этого граждане страны, по существу, находятся в подвешенном состоянии и живут в неопределенности. А каждое новое напоминание об этом положении словно посыпанная на рану соль.

И вот сейчас молдавское общество вступило в очень сложный период. Его особенность в том, что унионистские силы в ближайшее время будут проявлять повышенную активность. Это связано с юбилейной датой - 100-летием создания "Великой Румынии", а также с тем, что тема станет объектом спекуляций политических партий, которые захотят заработать на "унире" дополнительные очки на выборах в парламент. И, что особенно важно, если государственники во главе с Игорем Додоном не смогут одержать убедительную победу на выборах, то слияние Молдовы и Румынии может стать реальностью в среднесрочной перспективе. Объединение инфраструктур, финансовых систем, интеграция экономик, а также создание единого информационного пространства и унификация законодательной базы способны значительно ускорить политические процессы. Если, конечно, в регионе, на континенте, и в мире в целом не произойдут кардинальные изменения, способные расстроить планы унионистов.

Гражданская война и войска НАТО на Днестре

Специфика момента, который переживает РМ, нам объясняет, почему декларации сел об объединении с Румынией вызвали достаточно сильную реакцию в политических кругах. Напомним, что президент Игорь Додон объявил о созыве Высшего совета безопасности, где потребует отчетов от представителей спецслужб и генпрокуратуры в связи с антигосударственными акциями. Додон предупредил, что подобные безответственные действия - прямой путь к гражданской войне.

Отреагировали на декларации сел об объединении с Румынией и в Комрате. Известный гагаузский политик Иван Бургуджи подчеркнул, что эти декларации носят не спонтанный, а "вполне организованный и управляемый характер", они "поощряются высшими органами власти и управления Молдовы". И если все это приведет к исчезновению Молдовы с карты мира, то Гагаузия объявит о независимости в соответствии с референдумом 2014 года.

Возмутил "парад деклараций" и башкана Гагаузии Ирину Влах. Она задается вопросом: кто на самом деле подписывал декларации об объединении с Румынией – сельчане или «проплаченные члены местных администраций»? Также главу автономии насторожило отсутствие реакции со стороны спикера парламента и премьера.

С напряжением следит за развитием ситуации и Тирасполь. Бывший вице-президент Приднестровья Александр Караман опасается бурного развития событий: "В рамках празднования 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии может быть проведено совместное или раздельное заседание парламентов Румынии и Молдовы, которые примут решение об интеграции территории Молдовы в состав Румынии». А это значит, что "завтра войска НАТО будут стоять на Днестре, напротив Приднестровья".

"Символическое объединение"

Так есть ли на самом деле у молдавского общества повод для серьезной озабоченности?

В прошлом году парламент Румынии принял закон, согласно которому 27 марта, день объединения Бессарабии и Румынии в 1918 году, объявляется национальным праздником. Закон предписывает, чтобы центральные и местные органы власти, НПО, культурные, научные учреждения, представительства Румынии за рубежом ежегодно 27 марта торжественно проводили соответствующие мероприятия. Безусловно, на организацию акций политического, культурного, научного и информационного характера выделяются определенные денежные фонды.

Таким образом, закон, утвердивший 27 марта национальным праздником, вывел идею объединения Молдовы и Румынии на новый уровень. Унионизм покинул границы исторического контекста и вошел в современный политический дискурс. А это значит, что, например, в общественном сознании на левом берегу Прута он начнет официальную борьбу с другими идеями, а главное - государственностью Молдовы.

До того, как в ряде молдавских сел были приняты декларации об объединении, прошла другая акция - "Румыны переходят через Прут". В ночь на Новый год активисты из Румынии и Молдовы развернули румынский триколор длиной 100 метров. По мысли организаторов, флаг призван покрыть "символическую дистанцию" между двумя странами в точке, где был организован первый "Мост цветов" 6 мая 1990 года.

После акции Георге Симион, руководитель гражданской платформы "Acțiunea -2012", поблагодарил "государственные власти в Бухаресте и Кишиневе за институциональное сотрудничество".

Как сообщило издание Deschide.md, освещающее события в Молдове с точки зрения и на средства Бухареста, подписание деклараций примарами и советниками также является частью проекта, инициированного "Acțiunea 2012". Активисты ведут работу, чтобы в год "Великого объединения" подобную декларацию подписали 100 населенных пунктов Молдовы. Организаторы подчеркивают "символический" характер решения, но убеждены, что оно приближает объединение.

Спецоперация "декларация"

На самом деле история с "парадом деклараций" об объединении не является чем-то безобидным, "символическим", так сказать, сотрясением воздуха.

В изданиях, освещавших акции местных избранников, представлены копии документов с подписями официальных лиц, сельских советников и примаров. Эти люди являются представителями местной власти, и закон наделяет их правом выступать от имени граждан - но также и ответственностью за предпринимаемые действия.

Безусловно, объединение двух государств не входит в компетенцию местных властей, и поэтому юридический смысл этих деклараций равен нулю. С другой стороны также очевидно, что заявления об объединении не принимались на сходе граждан и не выражают волю населения. Как и сами тексты деклараций, так и их графическое оформление показывают, что документы не родились в головах сельских жителей. Вероятно, примары и советники были лишь исполнителями задумки, появившейся в совершенно другом месте.

Парад деклараций очень напоминает информационную операцию спецслужб, так как сама акция никак не отражается на жизни сел и коммун и не решает проблему объединения. Как представляется, ее цель иная - дискредитация молдавской государственности и институтов РМ как на местном, так и на центральном уровне, а также мощная атака на общественное сознание граждан страны.

Безусловно, отдельная цель этой операции - Игорь Додон и социалисты. Не случайно примары-унионисты вступили в публичную конфронтацию с президентом и обвинили его в "дестабилизации ситуации в стране". А среди советников, подписавших одну из деклараций, оказался член ПСРМ. Несмотря на то, что позже он отозвал свою подпись и раскаялся, удар по репутации социалистов был нанесен, что подтверждает вывод о том, что целью информационной атаки был Додон. Новость, выданная румынским ТВ в Молдове: родное село Додона Садово якобы также может подписать декларацию об объединении. В видеосюжете делается ссылка на примара, но даже не называется его имя. Версию информационно-имиджевой спецоперации подтверждает и четкая координация в работе румынских электронных СМИ, широко представленных в Молдове.

"Уши" ДПМ

Безусловно, провести "парад деклараций" на местном уровне невозможно без ясной и недвусмысленной поддержки акции со стороны правящего режима. Вспомним, что ДПМ контролирует 85-90 процентов всех сельских и городских примэрий. Без согласования с Кишиневом местные избранники никогда бы не посмели выступить против суверенитета и независимости, с действиями, разрушающие молдавскую государственность.

Конечно же, вызывает большие вопросы отношение к ситуации СИБа и генпрокуратуры. Вспомним, что когда в 2014 году в Гагаузии проходил консультативный референдум, силовики проявили недюжинную активность, на организаторов генпрокуратура завела несколько уголовных дел, а результаты плебисцита в автономии не были признаны.

Также показательно, что в действиях примаров-унионистов не увидел ничего предосудительного спикер. Андриан Канду использовал ту же терминологию, что и примары-унионисты, и сказал: "Эти действия носят символический характер, поэтому не заслуживают обсуждения на ВСБ. У нас есть вопросы поважнее".

Спикер дал понять, что процесс развивается под непосредственным контролем демократов и при их участии. Характерен и такой факт. Когда почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков высмеял на одном из телеканалов пропаганду унионизма, которой занимается в Молдове экс-президент Румынии Траян Бэсеску, пресс-секретарь партии немедленно выступил с заявлением, что оценки Дьякова отражают лишь его личную точку зрения, а не руководства Демпартии.

Важно понять: почему же режим решил разыграть унионистскую карту и в чем особый интерес ДПМ?

Партнер, "адвокат", "старший брат"

Отметим, что и Канду, и Плахотнюк - граждане Румынии. Ранее спикер говорил, что не прочь стать сенатором румынского парламента. Павел Филип также дал понять, что у него есть "свои чувства" в этой связи, но он их контролирует.

Кроме того, нужно иметь в виду, что Румыния - крупнейший экономический партнер Молдовы, ворота для молдавских товаров в ЕС. Бухарест осуществляет в Молдове гуманитарные и образовательные проекты, выделяет кредиты. В настоящий момент запущены инфраструктурные проекты по объединению энергосетей и газовых терминалов двух стран. Происходит активное сотрудничество в военной области, тесно взаимодействуют спецслужбы. Сотни тысяч молдаван получили румынское гражданство. В курсе на евроинтеграцию, который реализует режим, роль Бухареста сложно переоценить. Румыния сама называет себя "адвокатом" Молдовы в ЕС.

К тому же следует добавить, что на фоне конфронтации с Россией Кишишнев просто не может испортить отношений с Бухарестом.

Но все эти факторы перевешивает экзистенциальный интерес ДПМ. Если демократы после выборов не сохранят власть, то верхушку партию ждут уголовные дела.

Демократы и унионисты готовятся к объединению в новом парламенте

Самостоятельно победить на выбрах у ДПМ не получится. Демократам нужен партнер для будущей коалиции. ПСРМ их устраивает в качестве оппонента и "пугала" для западных столиц. ПДС и партия Платформа "ДА" создавать правящий альянс с демократами наотрез отказываются.

ДПМ сегодня нужен кто-то вместо скомпрометировавшего себя Гимпу. Унионисты имеют свой постоянный электорат, и предстоящий 100-летний юбилей всколыхнет их чувства, вызовет новые надежды.

Напомним, что и Майя Санду, и Андрей Нэстасе решили не позиционировать себя как партии унионистского толка, они хотят получить более широкую поддержку на правом фланге, да и у центристов. И вот на этом нюансе и решили сыграть демократы. Для них крайне важно, чтобы унионистские силы объединились и удачно выступили на выборах если не по партийным спискам, то в одномандатных округах. Близкий к демократам аналитик Корнелиу Чуря говорит, что для создания проевропейского большинства в будущем парламенте необходимо присутствие унионистской партии, поскольку в настоящее время "наблюдается несовместимость между ДПМ и партиями ПДС и ППДП, и в этих условиях необходима третья партия".

Что любопытно, ПДС и партия Платформа ДА могут сами же уничтожить свое политическое будущее. В рядах этих формирований и среди сторонников много унионистов, и в определенных ситуациях в одномандатных округах они вынуждены будут голосовать за представителей партий Бэсеску, Павличенко и др.. О том, что партия Санду готова поддержать кандидатов-унионистов, уже заявили представители формирования. В частности, Владимир Боля, председатель кишинёвской территориальной организации ПДС.

Самый опасный сценарий

Вот в какую ловушку загоняют своих оппонентов на правом фланге демократы, поддерживая унионистов. Но кроме этого ДПМ хочет столкнуть сторонников объединения с ПСРМ. Это антагонистические силы.

И если для ДПМ ситуация будет складываться неблагоприятно, то не исключено, что власть разыграет самый опасный сценарий, когда будут спровоцированы столкновения унионистов и государственников. Новые декларации в селах и другие акции-провокации, массовые шествия, которые последуют в ближайшее время, будут накалять обстановку. Социалисты не могут не реагировать на события, но и повлиять на ситуацию административно они не имеют возможности. Нет таких рычагов.

Остаются массовые выступления против идеи объединения Молдовы с Румынией. И для социалистов возникает "капкан".

Так ДПМ реализует невыгодные и разрушительные сценарии для оппонентов слева и справа, разыгрывая унионисткую карту и имея четкую цель: создать со торонниками объединения правящую коалицию в будущем парламенте.

Вот что прячется за фальшивым "парадом деклараций" сельских унионистов.

Сергей ТКАЧ