Елена Пануш: Ренато Усатый - кость в горле режима

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель партии «Наша Партия» (НП) Елена Пануш рассказала о нынешней ситуации в Бэлць, о том, насколько важен для НП референдум в Бэлць, и о том, каким по ее мнению будет избирательный 2018 год, а также о ряде других важных аспектах политической жизни.

T.: Как обстоят дела в г.Бэлць после голодовки, объявленной членами НП?

E.П.: В Бэлць режим продолжает оказывать давление на советников от НП так же, как это происходило до голодовки, которая продолжалась 5 дней. Офицеры НЦБК вызывают советников, чтобы те дали объяснения в связи с решениями Муниципального совета, проводят проверки в фирмах, которым руководят советники. И это все при том, что некоторые из участников голодовки госпитализированы или проходят амбулаторное лечение. Но нас радует тот факт, что фракция НП твердо стоит на своих позициях, и не позволяет власти осуществить рейдерский захват города Бэлць.

T.: Насколько важен для НП референдум о доверии примару Ренато Усатому?

E.П.: В демократическом государстве референдум является инструментом волеизъявления граждан. В Швейцарии путем референдума могут быть отменены постановления парламента и законы. Примар Бэлць Ренато Усатый выдвинул инициативу о проведении референдума, потому что жители города избрали его, и они должны быть теми, кто решит, доверять ли ему впредь. Если власть претендует на звание демократической, зачем тогда ей противостоять этой демократической процедуре? Очевидно, что заявления власти лживы. Все государственные учреждения задействованы против любого участия граждан в процессе принятия решений.

T.: НП сообщила Совету Европы о преследовании своих представителей. Какова позиция европейцев в связи с этим?

E.П.: Мы сделали все возможное, чтобы аккредитованные в Молдове посольства, Совет Европы и Конгрессместных и региональных властей Совета Европы были проинформированы из первых уст о ситуации в Бэлць и стране, а также о давлении на местных избранников от НП. Некоторые депутаты ПАСЕ потребовали прекратить репрессии примара и советников. Для них голодовка, объявленная советниками в государстве в центре Европы, беспрецедентный случай, который вызывает многочисленные вопросы в связи с соблюдением прав человека и местных избранников, а также с вмешательством следственных органов в политику.

T.: После оказания давления на партию, насколько поредели ваши ряды, если конечно, поредели?

E.П.: Уход одного советника не означает, что ряды партии редеют. К нашему удовлетворению и разочарованию власти, партия продолжает оставаться одной из самых многочисленных и популярных. Одна из моих коллег по партии говорит, что в НП собрались последние патриоты этой страны. Вероятно, это чувствуют и простые люди, потому на встречах люди говорят, что НП и Ренато Усатый их последняя надежда на справедливость. Это нас мотивирует не сдаваться.

T.: Каким, по-вашему, будет избирательный 2018 год? Ожидаете других репрессий?

E.П.: С 2014 года мы постоянно подвергаемся репрессиям. Ни одна партия в новейшей истории страны не была так преследуема как НП. Парадоксально, но это стало уже обычным делом. Сначала любая информация об обысках, допросах, арестах, проверках, повестках была для нас стрессом, а теперь нашей первой реакцией стало желание поддержать коллег и продолжать бороться за правду. Хотелось бы думать, что в 2018 году будет больше законности, но причин для этого мало, даже наоборот. Это избирательный год, а Ренато Усатый и НП — кость в горле режима. Соответственно, будет предпринято все, чтобы мы не помешали планам, составленным в GBC.

T.: Если НП еще не приняла предвыборную стратегию, какая стратегия была бы самой удачной?

E.П.: Лучшей стратегией не только для НП, но и для всей страны – привлечь к ответственности чиновников, причастных к хищению миллиарда, и тех, что виновны в обнищании и отчаянии граждан, освободить страну от захвата, отменить смешанную избирательную систему, а потом провести свободные и честные выборы с законной Центральной избирательной комиссией и восстановить правовое государство.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине