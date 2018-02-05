Топ-10 самых громких отставок в 2017 году

Известно, что любой конец это всего лишь новое начало. В 2017 году мы были свидетелями целого ряда громких отставок, а ТРИБУНА составила в связи с этим их условный рейтинг в хронологическом порядке.

Кирилл Лучински

В 2017 году либерал-демократ был первым, кто покинул свою должность. 22 февраля, в ходе брифинга для прессы, он объявил, что принял решение сложить свой мандат, и завершить свою политическую и законодательную деятельность. Причиной отставки Лучински назвал несовместимость его депутатской деятельности с участием в одном европейском проекте. Напомним, что Кирилл Лучински был депутатом парламента с 2010 по 2017 год.

Думитру Брагиш

1 марта кабмин отозвал Думитру Брагиша с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Москве без уточнения причин. Тогда Брагиш заявил, что решение об его отзыве является политическим. Напоминаем, что Думитру Брагиш был назначен послом 27 ноября 2015 года, в 2001-2009 гг. он был депутатом парламента Республики Молдова, а в 1999-2001 гг. был премьер-министром Республики Молдова.

Виктор Рошка

Либерал-демократ Виктор Рошка 13 апреля объявил в одной из соцсетей, что сложил свой депутатский мандат, и ушел с должности генсека Либерал-демократической партии Республики Молдова (ЛДПМ). Он заявил, что его отставка вызвана проблемами со здоровьем. Напоминаем, что Виктор Рошка был депутатом молдавского парламента с 2014 по 2017 год.

Лилиана Палихович

Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила свой депутатский мандат 28 апреля. Уходя, Палихович заявила, что в молдавской политике нет принципов. Напоминаем, что Лилиана Палихович в 2007-2017 гг. была вице-председателем ЛДПМ. С декабря 2010 года по апрель 2017 – вице-председателем парламента, а с 25 апреля по 30 мая 2013 года даже была врио председателя парламента Республики Молдова.

Валерий Мунтяну, Корина Фусу, Юрий Киринчук и Георгий Брега

В конце мая президент Игорь Додон подписал указы об освобождении от должности трех министров-либералов (Валерий Мунтяну, Корина Фусу, Юрий Киринчук) и вице-премьера Георгия Бреги, согласно поданным заявлениям. Эти отставки стали следствием ухода ЛП в оппозицию. Уходя, все означенные либералы заявили, что чувствуют себя свободными, и уходят в оппозицию. Напоминаем, что Валериу Мунтяну был министром окружающей среды, Корина Фусу – министром просвещения, Юрий Киринчук – министром транспорта и дорожной инфраструктуры , а Георгий Брега – вице-премьером по социальным вопросам. Все четверо были назначены на свои должности 30 июля 2015 года.

Руксанда Главан и Виктор Зубку

В июле, по требованию премьер-министра, президент Игорь Додон подписал указы об отставке министра здравоохранения Руксанды Главан и министра молодежи и спорта Виктора Зубку. Они были отправлены в отставку в контексте реструктуризации правительства, предусматривающей сокращение числа министерств с 16 до 9. Соответственно, Министерство здравоохранения было совмещено с Министерством труда, социальной защиты и семьи, а Министерство молодежи и спорта с Министерством культуры. Руксанда Главан была назначена министром здравоохранения 30 июля 2015 года, ранее она была министром труда, социальной защиты и семьи. Виктор Зубку был назначен министром 20 января 2016 года.

Кристина Цэрнэ

В начале октября Кристина Цэрнэ ушла с должности заместителя директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Уходя, он заявила, что реформы, проводимые в НЦБК, противоречат тому, чем она занималась последние годы. Кристина Цэрнэ была назначена в ноябре 2013 года.

Василий Панчук

В конце октября коммунист Василий Панчук сложил свой депутатский мандат, сославшись на проблемы со здоровьем. Напоминаем, что он был депутатом парламента с января по июль 2011 года, а также с 2014 года до момента ухода. Ранее он был примаром муниципия Бэлць.

Оксана Доменти

В начале декабря и коммунист Оксана Доменти объявила о выходе из состава парламента и об уходе из политики. Уходя, она заявила, что останется верной своему делу, которому посвятила много лет. Напоминаем, что Оксана Доменти была депутатом парламента с 2009 года.

Стела Григораш, Василий Быткэ, Владимир Чеботарь, Андрей Галбур, Октавиан Калмык и Георгий Бэлан

В конце декабря Игорь Додон, по предложению премьер-министра, подписал отставку этих шести членов правительства Филипа в связи с решением власти заменить министров на беспартийных технократов. Напомним, что Октавиан Калмык был вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры с января 2016 года, Андрей Галбур – министром иностранных дел и европейской интеграции с января 2016 года, Владимир Чеботарь – министром юстиции с июля 2015 года, Стела Григораш – министром здравоохранения, труда и социальной защиты с января 2016 года, Василий Бытка – министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды с февраля 2015 года, а Георгий Бэлан был назначен вице-премьером по реинтеграции в январе 2016 года.