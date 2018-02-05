Банда молдаван и румын с шпионским спреем грабила игровые клубы Венеции

Десятки карабинеров искали в Италии банду грабителей из Молдовы и Румынии.

Полицейские задержали в Венеции 5 выходцев из Молдовы и Румынии. Для ареста преступников было мобилизовано не менее 60 карабинеров.

По данным местной полиции, молдо-румынская банда ограбила 13 игровых точек в провинциях Венеция и Падуя. Преступникам досталась 130 тысяч евро. Грабители действуют крайне дерзко, но при этом предусматривали и все меры безопасности.

Видеозаписи показали, что бандиты планируют схему ограбления за несколько дней, тщательно готовя способ взлома. Проникнув внутрь помещения, они распыляют специальный спрей, который делает нерабочими видеокамеры и блокирует системы сигнализации.