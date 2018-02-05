Мариан Лупу рассказал о пенсиях сограждан, работающих за рубежом (Видео)

Молдова начала переговоры с Италией о социальном обеспечении наших сограждан, работающих в этой стране. Подобные обсуждения ведут также с Израилем, Беларусью и Литвой. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Фабрика" председатель фракции Демократической партии Мариан Лупу.

"13 соглашений уже подписаны, по четырем ведутся переговоры. В приоритете у кишинёвских властей страны, где больше всего наших сограждан. Нужно прийти к соглашению, подписать его, ратифицировать и внедрить. В договорах со всеми странами стандартные условия", - сказал председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

Мариан Лупу отметил, что подобное соглашение нужно заключить и с Россией.

"В будущем необходимо инициировать такие переговоры. Очень много наших соотечественников работают в Российской Федерации законно", - отметил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

Коснулся Мариан Лупу и вопроса экономики. Он считает, что наша страна должна больше ориентироваться на экспорт. А в приоритете должны быть государства, с которыми Молдова подписала Договор о свободной торговле.

"Потребление на внутреннем рынке никогда не было и не будет движущей силой для развития предприятий, промышленности и сельского хозяйства. Чем больше экспортируем, тем больше увеличивается объем продукции, создаются рабочие места, выплачиваются зарплаты, улучшаются условия жизни граждан. Некоторые говорят - давайте ориентироваться только на запад, другие - только на восток. Это не правильный подход", - добавил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

Демократ отметил, что вскоре Молдова начнёт переговоры с Китаем с тем, чтобы охватить и этот рынок сбыта