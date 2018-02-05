ООН: Болгария, Латвия и Молдавия стремительно пустеют

К 2030 году на планете будет жить не менее 8,6 млрд человек, но население будет распределено неравномерно: пока одни регионы страдают от перенаселения, другие стремительно пустеют, сообщает «National Geographic».

Очередной доклад Организации Объединенных Наций посвящен демографической ситуации на планете в 2017 году и прогнозам на будущее. Рост численности населения не подвергается сомнению: с нынешних 7,6 млрд человек до 8,6 млрд к 2030 году, и до 11,2 млрд человек к 2100 году.

При этом уже вскоре половина жителей Земли сконцентрируется всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане, Эфиопии, Объединенной Республике Танзания, США, Уганде и Индонезии.

Остальные государства уже сейчас демонстрируют тенденцию к уменьшению числа жителей, и со временем она продолжится. По данным ООН, стремительнее всех пустеют страны Восточной Европы:

• Болгария: 7,08 млн. человек в 2017 году, 5,42 млн. в 2050 году, снижение -23%

• Латвия: 1, 95 млн. / 1,52 млн. / -22%

• Молдавия: 4,05 млн. / 3,29 млн./ -19%

• Украина: 44,22 млн./ 36,42 млн./ -18%

• Хорватия: 4,19 млн./ 3,46 млн./ -17%

• Литва: 2,89 млн./ 2,41 млн./ -17%

• Румыния: 19,68 млн./ 16,40 млн./ -17%

• Сербия: 8,79 млн./ 7,45 млн./ -15%

• Польша: 38,17 млн./ 32,39 млн./ -15%

• Венгрия: 9,72 млн./ 8,28 млн./ -15%

Эксперты объясняют это совокупностью трех факторов: снижением уровня рождаемости, массовой миграцией и относительно высокой смертностью. Для остальных западных стран характерно два последних фактора или один из них, но там численность населения компенсируется за счет притока иммигрантов, тогда как их поток в восточноевропейские государства не слишком велик.

В России, как и еще в 82 странах мира, уровень рождаемости также ниже «уровня замещения», что приводит к отрицательной динамике. Не помогает даже приток мигрантов: по прогнозам ООН до конца XXIвека в России, Украине и Молдавии продолжительность жизни будет самой низкой в Европе.