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Общество
ООН: Болгария, Латвия и Молдавия стремительно пустеют
05.02.2018

К 2030 году на планете будет жить не менее 8,6 млрд человек, но население будет распределено неравномерно: пока одни регионы страдают от перенаселения, другие стремительно пустеют, сообщает «National Geographic». 

Очередной доклад Организации Объединенных Наций посвящен демографической ситуации на планете в 2017 году и прогнозам на будущее. Рост численности населения не подвергается сомнению: с нынешних 7,6 млрд человек до 8,6 млрд к 2030 году, и до 11,2 млрд человек к 2100 году. 

При этом уже вскоре половина жителей Земли сконцентрируется всего в девяти странах: Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане, Эфиопии, Объединенной Республике Танзания, США, Уганде и Индонезии. 

Остальные государства уже сейчас демонстрируют тенденцию к уменьшению числа жителей, и со временем она продолжится. По данным ООН, стремительнее всех пустеют страны Восточной Европы: 

• Болгария: 7,08 млн. человек в 2017 году, 5,42 млн. в 2050 году, снижение -23% 

• Латвия: 1, 95 млн. / 1,52 млн. / -22% 

• Молдавия: 4,05 млн. / 3,29 млн./ -19% 

• Украина: 44,22 млн./ 36,42 млн./ -18% 

• Хорватия: 4,19 млн./ 3,46 млн./ -17% 

• Литва: 2,89 млн./ 2,41 млн./ -17% 

• Румыния: 19,68 млн./ 16,40 млн./ -17% 

• Сербия: 8,79 млн./ 7,45 млн./ -15% 

• Польша: 38,17 млн./ 32,39 млн./ -15% 

• Венгрия: 9,72 млн./ 8,28 млн./ -15% 

Эксперты объясняют это совокупностью трех факторов: снижением уровня рождаемости, массовой миграцией и относительно высокой смертностью. Для остальных западных стран характерно два последних фактора или один из них, но там численность населения компенсируется за счет притока иммигрантов, тогда как их поток в восточноевропейские государства не слишком велик. 

В России, как и еще в 82 странах мира, уровень рождаемости также ниже «уровня замещения», что приводит к отрицательной динамике. Не помогает даже приток мигрантов: по прогнозам ООН до конца XXIвека в России, Украине и Молдавии продолжительность жизни будет самой низкой в Европе. 


 
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