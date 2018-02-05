Согласованные с нормами ЕС законы принесут пользу молдаванам тогда, когда они будут внедрены

Имеющиеся у Молдовы изъяны не могут быть устранены лишь за счёт „европеизации” национальной законодательной базы. Необходимо также, чтобы общественность получила выгоды на этапе внедрения этой базы, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

Изменения на местах требуют внедрения в конечном итоге „европеизированного” законодательства. Этот чрезвычайно деликатный аспект блокируется такими системными ограничениями, как ограниченные ресурсы, уязвимые институты и переменчивая политическая воля, поясняет политолог.

По его мнению, инструменты, используемые для стимулирования реформ, связанных с европейской повесткой дня, включая внедрение европейского законодательства, имеют один общий недостаток. Ведь тот же Национальный план действий по реализации Соглашения об ассоциации, разработанный правительством, или Повестка дня ассоциации, составленная совместно с ЕС, в основном фокусируются на принятии законов и вытекающих из этого действиях. До сих пор не создано никаких инструментов для контроля за качеством применения этих законов, комментирует Ченушэ.

По этой причине, считает политолог, наибольший прогресс в последнее время был достигнут в банковском секторе, где Международный валютный фонд (МВФ) отслеживает то, как на самом деле внедряются новые законодательные меры. Выдвижение условий в обмен на предоставление европейской макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро также выводит на первый план принятие законов.

Однако согласованные с европейскими нормами законы принесут максимальную пользу гражданам тогда, когда они будут внедрены.

Для этого Дионис Ченушэ предлагает всеобъемлющий инструмент ЕС, схожий с Планом действий, используемым ЕС при либерализации визового режима для Молдовы. На первом этапе он должен включить в себя мониторинг принятого законодательства, а на втором – качество и устойчивость его внедрения.

Таким образом, пишет политолог, ЕС сможет разработать планы действий с умножающим эффектом для важнейших секторов Соглашения об ассоциации – для судебной системы, инфраструктуры, конкуренции, продовольственной безопасности и т. д.

В отсутствие таких Планов действий по Соглашению об ассоциации – ПДСА, как и двухэтапного мониторинга со стороны ЕС, европейская интеграция сведётся лишь к „европеизации” правовой базы, а реализация Соглашения окажется отодвинутой на второй план, заключает Дионис Ченушэ.