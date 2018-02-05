Молдова опередила Украину в рейтинге демократий, попав в категорию «гибридных режимов»

Молдова заняла 78 место из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, который измеряет уровень демократии в каждой стране.

Британская исследовательская организация при журнале Economist Intelligence Unit отнесла Молдову к группе стран с гибридными политическими режимами. В одной компании с Молдовой оказались Украина, Румыния, Грузия и Армения.

При определении уровня демократии учитывались пять аспектов: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура. Все страны британцы классифицировались на четыре типа – полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим, авторитарный режим.

Первое место в рейтинге заняла Норвегия (9,87 баллов), последнее место – Северная Корея (1,08 балла). Молдова заняла 78 место рейтинга. Выше Молдовы оказались Словакия (44 место), Польша (53 место), Венгрия (56 место), Румыния (64 место), ниже - Грузия (79 место) и Украина (83 место).

К авторитарным режимам британцы отнесли Россию (135 место), Белоруссию (138 место) и Казахстан (141 место). В эту же группу попали Китай, Куба и Венесуэла