«Молдаване трудно подчиняются закону»: нетрезвых водителей решили отправлять в морг

После гибели полицейского под колесами пьяного водителя глава МВД поддержал инициативу о направлении проштрафившихся водителей на принудительные работы в морг.

Александру Жиздан сообщил, что в его ведомстве уже разрабатываются более строгие правила наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Будут ужесточены штрафные санкции и за несоблюдение других правил, вроде езды без ремня безопасности.

- Похоже, что молдаване труднее подчиняются закону. Это нужно, чтобы научить наших водителей пристегивать ремни безопасности, а не убеждать их в том, это не ради желания полиции, но ради них, - заявил Жиздан.

Среди других радикальных мер, предложенных экспертами, Жиздан упомянул и конфискацию автомобилей нарушителей. В качестве стимулирующей меры глава МВД поддержал инициативу направлять нарушивших ПДД водителей на работу в морг. По его мнению, увидев, что представляют собой жертвы ДТП после смерти, водители осознают необходимость ездить по правилам.

- Репрессивный метод не принесет желаемого результата, но мы видели опыт других государств, когда пьяные водители вынуждены работать в морге. Они видят тела погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Это, пожалуй, урок для тех, кто не знает о последствиях аварий, - рассказал глава МВД.

3 февраля, на трассе у села Кошница в Дубоссарском районе, 21-летний пьяный молодой человек на BMW сбил сотрудника полиции. Полицейский Константин Мелека скончался на месте. Через несколько часов в Кошнице покончила с собой 18-летняя подруга водителя BMW.