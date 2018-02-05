Одна пятая молдавского электората ждет предложения. кто его сделает?

Неоднократно поднимался вопрос унионистского электората Республики Молдова, анализируя абсолютно необычную ситуацию, которая создалась в связи с этим сегментом. Набирающее обороты движение по-прежнему остается без «покрытия» какой бы то ни было политической партии. В свете последних событий мы вынуждены снова вернуться к этой теме.

Как и следовало ожидать, 2018 год принес вполне естественную активизацию в лагере унионистов, спровоцировав в молдавском обществе определенное состояние. Таким образом, в последнее время, ряд местных советов приняли декларации об объединении с Румынией, и не исключено, что такие события будут происходить весь год. Это нравящийся некоторым местным избранникам своеобразный способ отметить Столетие объединения.

Такое положение дел не могло ускользнуть от внимания социалистов и президента Игоря Додона, которые немедленно отреагировали на происходящее. Их реакция, в свою очередь, спровоцировала реакции других политических сил. Наряду с этим, предпринимаются попытки объединить, как унионистские политические силы, так и унионистский электорат. Если учитывать объявленные планы, как унионистов, так и государственников, получается, что мы имеем дело с процессом смены полюсов в политической среде Республики Молдова. Медленно, но верно, политические силы, ранее делящиеся на сторонников евроинтеграции и интеграции в ТС, разделяются теперь на унионистов и государственников.

Выгодна эта поляризация Игорю Додону и Партии социалистов, потому что она укрепляет левый электорат Республики Молдова, который составляет около 50% от всей численности избирателей страны. И если в случае разделения на сторонников интеграции в ЕС и ТС, кроме укрепления левого электората, частично укреплялся и проевропейский сегмент, то при разделении на унионистов и государственников, консолидируется только лагерь государственников, а точнее ПСРМ. Унионисты консолидируются только на уровне электората, но не на уровне партий, потому что на данный момент этот сегмент не «покрыт» ни одной из политических партий. На этот электорат претендуют ПНЕ, ЛП, НЛП и ЛРП, но пока (как минимум, по результатам опросов) никому из них не удалось убедить избирателей.

Вместе с тем, такое разделение может ударить по другим крупным партиям, с которыми конкурирует ПСРМ – ПДС, ППДП и ДПМ. Эти партии называют себя проевропейскими, но у них нет конкретных предложений для избирателей-унионистов. Следовательно, если поляризация общества по критерию «унионисты-государственники» продолжится, они рискуют понести серьезные потери в части избирательных позиций. Не найдя поддержки своим чаяньям, часть унионистов может в знак протеста бойкотировать предстоящие выборы, а будучи и проевропейцами, их бойкот скажется на результатах проевропейских партий. Соответственно, низкая явка проевропейского электората автоматически увеличит процент левых партий, даже при том, что численность сторонников левых партий не увеличится.

В сложившейся ситуации проевропейские партии должны уже сейчас продумать все возможные решения. Год Столетия объединения поднимет унионистский дух, а происходящее лучшее тому подтверждение. Не исключено, что дух унионизма воспрянет еще больше в последующие месяцы, и тогда, при неправильном позиционировании, проевопейские силы рискуют попросту лишиться шансов на власть после осенних выборов.

На данный момент, по некоторым оценкам, унионистский электорат составляет около одной пятой общей численности избирателей, но эти 20% легко могут превратиться и в 25, и даже в 30%. То, что в преддверии выборов, этот огромный сегмент может не быть «покрытым» ни одной политической партией или избирательным блоком, для проевропейских партий может обернуться катастрофой. Понимают ли они это? Если да, тогда возникает вопрос: Кому хватит смелости сделать конкретное предложение унионисткому электорату? ПДС и ППДП? Или может ДПМ? Не знаю. Посмотрим…

Думитру Спэтару