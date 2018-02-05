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Общество
Осквернители трех мемориалов открыто угрожают жителям Молдовы
05.02.2018

Осквернители трех мемориалов Великой Отечественной войны не боятся правосудия и возмездия и открыто угрожают жителям Молдовы, делая это, кстати, через прессу

Новый год в нашей стране, как известно, начался невесело. С начала 2018 года в Молдове произошло четыре громких случая вандализма — поджог государственного флага в центре Кишинева и осквернение трех мемориалов Великой Отечественной войны.

О надругательстве над памятниками Великой Отечественной войны в Хынчештском, Резинском и Унгенском районах можно прочитать здесь >>>

За это время Национальный координационный комитет "Победа" направлял в органы следствия ни одно письмо с требованием найти виновных в осквернении мемориалов советским войнам.

"Мне пришло несколько писем из Генеральной прокуратуры, и до сих пор нет ответа по существу. Зато объявились сами правонарушители, которые, видно по неопытности, еще скрывают свои лица и имена. На одном из сайтов появилось интервью с не назвавшим себя лицом, заявившим, что он — один из тех, кто осквернил мемориалы. Там сказано, что преступления были совершены группой лиц и приурочены к 100-летию вхождения Бессарабии в состав Румынии. Собеседник журналистам заявил, что они ничего не боятся, и отметил, что, несмотря на приведение памятников в порядок местными органами власти, у них есть резервный план, и на этом они не остановятся", — рассказал Петрович корреспонденту Sputnik.

Говоря о поджоге государственного флага в Кишиневе, он выразил надежду на то, что "видеокамеры наблюдения, во множестве установленные на центральной площади, зафиксировали злоумышленников, а правоохранительные органы всё-таки смогут их отыскать и привлечь к ответственности".

"Я практически уверен, что поджог флага под Аркой Победы — это тоже дело рук осквернителей мемориалов. Кстати, у танка Т-34 на мемориальном комплексе "Виктория" близ Леушен вандалы не только облили боевую машину краской, но и справили физиологические потребности прямо на гранитную плиту, где написаны слова благодарности советским воинам, на двух языках. Какие еще нужны доказательства тому, что совершили эти преступления никакие не идейные борцы, а нанятые по заказу хулиганы?", — сказал Петрович.

Он процитировал полученное недавно письмо от сына командира танка Т-34, стоящего у Леушен:

"Когда второго января на телеэкране я увидел (оскверненный — ред.) танк отца и происшедшие события, я очень разволновался и полночи сидел в интернете. Там было много этих сообщений от разных изданий. У меня было желание присоединиться к заявлению в соответствующие органы по этому вопросу. Как можно выразить то возмущение и обиду за происходящие вандализм и осквернения таких мемориалов?! Нельзя не понимать, что эти воины на самом деле с риском собственной жизни освободили Молдову. А ведь они были обычными людьми, желающими просто жить на свете".


 
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