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Бэсеску потребовал денонсации пакта Молотова-Риббентропа и «возвращения Бессарабии Румынии»
05.02.2018

Декларацию о пересмотре границ Молдовы решил представить парламенту на этой неделе экс-президент Румынии.

Траян Бэсеску сделал громкое заявление на румынском телевидении. Вечером в воскресенье он сообщил о намерении от имени своей партии представить парламенту проект декларации о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий, которые привели к включению Бессарабии в состав Советского Союза.

- Это юбилейный год. Я, как президент, осуждаю пакт Молотова-Риббентропа и намерен на следующей неделе подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими парламентариям, о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий. Мы обязаны это сделать. Посмотрите, вследствие пакта Молотова-Риббентропа пострадали три страны Балтии, Польша и Румыния. Три страны Балтии вышли из состава Советского Союза и стали независимыми членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. Румыния потеряла Бессарабию, но так всё и осталось, - заявил Бэсеску.

По его словам, восстановление границы Румынии по берегу Днестра является целью страны, для которой пришло «время возрождения достоинства ее народа».

- Меня лишили гражданства, меня также могут объявить персоной нон грата, но то, что я могу дать этой страны после вступления в НАТО – гарантировать ее безопасность. Мы вошли в Европейский союз, у нас есть перспективы процветания, и нашей целью должно быть воссоединение страны путем объединения с Молдовой, я не говорю о территории Украины. Речь идет только о Молдове и восстановлении границы Румынии по Днестру, - заявил Бэсеску.

Украинские политические эксперты усмотрели в декларации Бэсеску опасность и для их страны, поскольку пакт Молотова-Риббентропа закрепил и территориальные изменения УССР, сформировав современную Украину.

Ранее претендующего на захват Молдовы Траяна Бэсеску потребовали объявить персоной нон грата.


 
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