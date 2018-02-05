Жиздан: Коррупция в МВД сокращается

Явление коррупции в Министерстве внутренних дел сокращается.

Установление моратория на государственный контроль было одной из причин, которые привели к уменьшению этого явления, поскольку большую часть коррупционных действий совершали сотрудники, участвующие в борьбе с экономическими преступлениями.

Об этом заявил министр внутренних дел Александру Жиздан в эфире передачи «Реплика» на Prime TV, сообщает IPN.

«С того момента, когда законом было запрещено проверять экономических агентов, само собой исчезла коррупция в этой категории расследований», – уточнил министр. Александр Жиздан также отметил, что самой коррумпированной структурой МВД с точки зрения граждан является Национальный инспекторат патрулирования, поэтому сейчас разрабатывается новый подход к этой проблеме.

В ходе передачи глава МВД коснулся проблемы преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, отметив, что 80% изнасилований и убийств были совершены людьми под воздействием алкоголя. Статистика показывает, что если на мировом уровне человек потребляет 6,4 литра алкоголя в год, то молдаванин потребляет в среднем 15,9 литра в год. Алкоголь можно купить свободно, в том числе в ночное время. Министр подчеркнул необходимость решения этой проблемы. «Изменение политики в области потребления алкоголя решит эти проблемы. Цифры говорят сами за себя. Если мы разрешим эту проблему, преступность уменьшится», – сказал министр.

Министр выразил обеспокоенность нездоровым образом жизни и потреблением алкоголя для расслабления среди полицейских. Продолжительность жизни полицейского составляет 59 лет. Чтобы проверить физическое состояние работников МВД, все руководители подразделений министерства в мае пройдут спортивное тестирование. Речь идет о четырех тестах, и если офицеры их не пройдут, будет поставлен вопрос об их нахождении в должности. Впоследствии проверку пройдут все полицейские. «Мы будем требовать от сотрудников МВД заниматься спортом, и не только любительским. Некоторые будут заниматься спортом на профессиональном уровне, чтобы у нас на улице были люди с хорошей физической подготовкой. Спасители должны выстоять в любых условиях», – подчеркнул министр