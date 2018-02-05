Молдова в 2018 году стала всемирной столицей винного туризма

В этом году наша страна под эгидой ООН стала всемирной столицей винного туризма. Профильные компании готовят для иностранных гостей специальные предложения, надеясь таким образом привлечь больше клиентов.

В 2017-ом самый крупный винный комбинат страны принял свыше 75 тысяч туристов из разных стран мира. В этом году компания надеется увеличить число гостей до ста тысяч.

"У нас будут новые туристические пакеты. Будут экскурсии, но в дегустацию мы включили и три вида икры - два красной и один - черной. Мы предложим попробовать шампанское, и впервые - дивин", - сказала PR-менеджер винного комбината Родика Кэрунту.

Экскурсия по подвалам винного комбината с дегустацией четырех вин с традиционной закуской стоит около 500 леев, а семи - 650. Коллекции вин в подвалах производят на посетителей неизгладимое впечатление.

"Я слышал об этом комбинате. Я - большой любитель вин, поэтому решил сюда приехать. Убедился, что это место - необычное"

"Коллекция вин меня впечатлила. Как я понял, это вторые в мире по величине подвалы".

"Я очень хотел приехать. Вчера прибыл в Кишинев и решил, что пока в подвалах не побываю, не уеду обратно в Румынию. Искренне вам скажу, это превзошло все мои ожидания".

В этом году виноделы планируют открыть и несколько гостиниц.

"Мы много работаем над традиционными домиками. Надеемся, что вскоре посетители смогут провести на винодельне выходные или несколько дней", - сказал винодел Ион Мереуцэ.

Осенью в нашей стране пройдет третья всемирная конференция винодельческого туризма. На форум съедутся около 300 международных экспертов. По мнению генерального директора Агентства по туризму, это событие станет отличным поводом для продвижения молдавского туризма.

"О Молдове как о новом туристическом направлении будут говорить весь год. Туроператоры Молдовы уже получают множество заявок от желающих посетить Молдову", - отметил гендиректор Агентства по туризму Станислав Русу.

По данным Агентства по туризму, в 2017-ом в нашей стране побывало на полмиллиона туристов больше, чем в предыдущие годы.