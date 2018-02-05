Раду: Думаю, будет проявлением мужества, если Вы сегодня подадите в отставку

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Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду предъявила ультиматум начальнику Управления здравоохранения Михаю Молдовану, отмечает Noi.md.
Заявления Сильвии Раду связаны с результатами необъявленных проверок, которые были проведены на прошлой неделе в Муниципальной клинической больнице №.1.
«Когда я пришла в больницу, на мой звонок не ответил ни директор больницы, ни начальник Управления. Роскошный кабинет директора составляет сильный контраст с больничными туалетами. Я считаю неправильным обустраивать собственный кабинет и не создавать условия для тех, кто в этом нуждается. В прошлом году у нас было совещание в Управлении здравоохранения, и я предупредила г-на Молдовану, что он неправильно расходует деньги, неправильно определяет приоритеты. Я думала, Вы сделаете свои выводы. Считаю, что сегодня было бы жестом мужества и чести для Вас подать в отставку», – подчеркнула Раду.
Начальник Управления здравоохранения пытался оправдаться, но ему не дали слова.
«Вы выступите позднее, у нас сегодня много вопросов», – прервала его Сильвия Раду.
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