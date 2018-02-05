Раду: Думаю, будет проявлением мужества, если Вы сегодня подадите в отставку

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду предъявила ультиматум начальнику Управления здравоохранения Михаю Молдовану, отмечает Noi.md.

Ультиматум был выдвинут сегодня на еженедельном заседании муниципальных служб Кишинева. По словам и.о. примара, Молдовану должен проявить мужество и честь и подать сегодня в отставку.

Заявления Сильвии Раду связаны с результатами необъявленных проверок, которые были проведены на прошлой неделе в Муниципальной клинической больнице №.1.

«Когда я пришла в больницу, на мой звонок не ответил ни директор больницы, ни начальник Управления. Роскошный кабинет директора составляет сильный контраст с больничными туалетами. Я считаю неправильным обустраивать собственный кабинет и не создавать условия для тех, кто в этом нуждается. В прошлом году у нас было совещание в Управлении здравоохранения, и я предупредила г-на Молдовану, что он неправильно расходует деньги, неправильно определяет приоритеты. Я думала, Вы сделаете свои выводы. Считаю, что сегодня было бы жестом мужества и чести для Вас подать в отставку», – подчеркнула Раду.

Начальник Управления здравоохранения пытался оправдаться, но ему не дали слова.

«Вы выступите позднее, у нас сегодня много вопросов», – прервала его Сильвия Раду.