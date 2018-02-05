На этой неделе синоптики обещают потепление и напоминают о хрупкости льда на водоемах (ТАБЛИЦА)

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Общество
На этой неделе по стране ожидается плюсовая погода днем и легкий минус ночью. В связи с потеплением метеорологи напоминают о действии до 9 февраля желтого кода опасности из-за разрушения ледяного покрова на водоемах и предупреждают, что лед на реках и озерах будет пропитан водой и ходить по нему опасно.
Фото: The Kiev Times
Также, по прогнозам синоптиков, на севере страны в дневное время столбики термометров покажут от нуля до +6 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха будет -7 до нуля. Местами пройдет снег.
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