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Общество
На этой неделе синоптики обещают потепление и напоминают о хрупкости льда на водоемах (ТАБЛИЦА)
05.02.2018

На этой неделе по стране ожидается плюсовая погода днем и легкий минус ночью. В связи с потеплением метеорологи напоминают о действии до 9 февраля желтого кода опасности из-за разрушения ледяного покрова на водоемах и предупреждают, что лед на реках и озерах будет пропитан водой и ходить по нему опасно. 

На этой неделе синоптики обещают потепление и напоминают о хрупкости льда на водоемах (ТАБЛИЦА)Фото: The Kiev Times

Также, по прогнозам синоптиков, на севере страны в дневное время столбики термометров покажут от нуля до +6 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха будет -7 до нуля. Местами пройдет снег.
В центральных регионах днем ожидается от +1 до +7 градусов, а ночью от -6 до +1 градуса.
Теплее всего будет на юге страны. Здесь в дневное время максимальная температура воздуха достигнет +10 градусов Цельсия. Ночью ожидается от -5 до +2 градусов Цельсия. 
Подробнее с погодной сводкой на неделю можно ознакомиться в приведенной ниже таблице: 

 

 
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