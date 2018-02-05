На этой неделе синоптики обещают потепление и напоминают о хрупкости льда на водоемах (ТАБЛИЦА)

На этой неделе по стране ожидается плюсовая погода днем и легкий минус ночью. В связи с потеплением метеорологи напоминают о действии до 9 февраля желтого кода опасности из-за разрушения ледяного покрова на водоемах и предупреждают, что лед на реках и озерах будет пропитан водой и ходить по нему опасно.

Фото: The Kiev Times

Также, по прогнозам синоптиков, на севере страны в дневное время столбики термометров покажут от нуля до +6 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха будет -7 до нуля. Местами пройдет снег.

В центральных регионах днем ожидается от +1 до +7 градусов, а ночью от -6 до +1 градуса.

Теплее всего будет на юге страны. Здесь в дневное время максимальная температура воздуха достигнет +10 градусов Цельсия. Ночью ожидается от -5 до +2 градусов Цельсия.

Подробнее с погодной сводкой на неделю можно ознакомиться в приведенной ниже таблице:



