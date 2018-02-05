Канду сообщил, когда в Молдове пройдут парламентские выборы и будут внесены поправки в Конституцию

Следующие парламентские выборы пройдут, скорее всего, в конце ноября, по истечении мандата нынешнего парламента. Об этом председатель парламента Андриан Канду заявил в эфире одного из телеканалов.

Канду сообщил, когда в Молдове пройдут парламентские выборы и будут внесены поправки в Конституцию Фото: Gagauz News

Он добавил, что дату проведения назначат в начале лета. К тому времени в регламент парламента внесут поправки с учетом выборов по смешанной системе - 50 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 51-го - по одномандатным округам.

В интервью телеканалу PublikaTV Андриан Канду сообщил также о намерении добавить в преамбулу Конституции цели о европейской интеграции. Поправку в Основной закон могут внести в июле.