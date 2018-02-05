Михай Молдовану не собирается подавать в отставку

Начальник Управления здравоохранения муниципального совета Кишинева Михай Молдовану заявил, что он не намерен уходить в отставку, как ему порекомендовала врио примара столицы Сильвия Раду.

Молдовану считает, что справляется со своими полномочиями. По его словам, результаты его деятельности на посту главы управления здравоохранения очевидны, сообщает realitatea.md.

"По моему мнению, я выполняю свои обязанности, и мои результаты можно увидеть за годы моей деятельности", - сказал Михай Молдовану.

Кроме того, глава Управления здравоохранения прокомментировал обвинения врио примара в том, что он устроил праздник в больнице № 1.

"На столе была только тарелка с плациндами, тарелка с овощами, тарелка с фруктами и чай. И это могут подтвердить другие люди, которые были за столом", - сказал Молдовану.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, врио примара столицы Сильвия Раду сообщила о том, что совершила неожиданный визит в муниципальную больницу № 1. Она объявила, что недовольна тем, как управляется учреждение. Более того, градоначальница утверждает, что застала Михая Молдовану в рабочее время вместе с другими сотрудниками больницы празднующими в одном из кабинетов.

Позже Сильвия Раду предложила Михаю Молдовану уйти в отставку по собственной инициативе.

Отметим, что на прошлой неделе врио примара издала распоряжение о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования в Управлении здравоохранения.