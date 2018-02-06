Агентство по безопасности пищевых продуктов проверит все запасы молочной продукции

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов инициировало проверку всех запасов молочной продукции, имеющихся у местных производителей, запретив их размещение в коммерческой сети без предварительной проверки. В пресс-релизе агентства, который цитирует IPN, отмечается, что будет проверяться и каждая импортируемая партия путём отбора проб на пограничных пунктах санитарно-ветеринарного контроля.

Решение было принято на оперативном заседании в НАБПП, состоявшемся утром в понедельник, 5 февраля.

Исследование, инициированное Восточно-Европейским фондом и проведённое в лабораториях Центра прикладной метрологии и сертификации, показало, что в значительном количестве молочных продуктов, таких, как масло, сметана, сыры, продаваемых в Республике Молдова, молочные жиры заменяются жирами другого происхождения. В рамках исследования проанализировано 126 образцов отечественных и импортных молочных продуктов. Жиры немолочного происхождения не должны превышать 5% от общего содержания жира в молочном продукте. Четверть образцов это тест провалили. Первым в списке оказался лидер рынка молочных продукта – JLC. В гранулированном 5%-ном твороге „Făguraș” жиры немолочного происхождения составили 93,2%. В сыре „Grăuncior” – 89,31%, а в продукте „Gingășie” – 89%.

Эксперты объясняют, что в Молдове потребляется больше молока, чем производится, поэтому при переработке производители используют растительные жиры. Если бы они импортировали жиры животного происхождения, то готовые молочные продукты стоили бы дороже, в некоторых случаях – даже вдвое.