Места для киосков в парках выставят на аукцион

Места для киосков в парках выставят на публичные торги. С таким предложением выступила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

По ее мнению аукцион будет способствовать прозрачности и не учитывать интересы партий, пишет agora.md.

"Я осмотрел парк Долины Роз, там растут киоски, как грибы после дождя. На берегу озера появились домики, столы... За годы было выдано много разрешений. Теперь экономические агенты, после истечения срока действия полномочий, будут освобождать места. Три экономических агента уже освободили территорию», - сказала Сильвия Раду.

Места в парках для торговых точек планируется выбрать к весне.