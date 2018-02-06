6 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Профсоюзы предлагают создать гарантийный фонд заработной платы
06.02.2018

Национальная конфедерация профсоюзом (НКПМ) призвала парламент рассмотреть и поддержать законопроект о создании, функционировании и использовании Гарантийного фонда заработной платы.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в НКПМ, проект призван «устранить противоречия в национальном законодательстве по защите заработной платы в случае несостоятельности работодателя и компенсировать отсутствие соответствующих рамок в этом отношении».

«Реальность демонстрирует, что в большинстве случаев при инициировании процедуры несостоятельности экономической единицы, порой на протяжении многих лет работники не могут получить заработанные средства, что является вопиющим нарушением их прав. Это связано с тем, что поступления от коммерциализации собственности работодателей, находящихся в процессе несостоятельности, распространяются на кредиторов, давших гарантии, прежде всего на коммерческие банки», - сказал зампредседателя Конфедерации Сержиу Саинчук.

По его словам, во многих странах ЕС, в том числе в Румынии, Латвии, Литве уже работает аналогичное законодательство, которое защищает работников в случае несостоятельности работодателя. 

«Богатый опыт накоплен и в других странах, таких как Болгария, Армения, Украина, которые ратифицировали Конвенцию Международной организации труда о защите работников в случае несостоятельности работодателя», - отметил он.

Как предполагается, финансовые ресурсы Фонда будут состоять из взносов работодателей, процентного дохода, пени за неуплату в срок взносов в гарантийный фонд, из сумм, возникших от взысканных долгов, и других источников, допущенных законом.

А выплачиваться из фонда будут задолженности по зарплате, на основании индивидуальных и коллективных трудовых договоров, заключенных с работниками работодателем, против которого объявлены судебные решения об инициировании процесса несостоятельности.


 
Количество просмотров:
106
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.