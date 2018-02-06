Профсоюзы предлагают создать гарантийный фонд заработной платы

Национальная конфедерация профсоюзом (НКПМ) призвала парламент рассмотреть и поддержать законопроект о создании, функционировании и использовании Гарантийного фонда заработной платы.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в НКПМ, проект призван «устранить противоречия в национальном законодательстве по защите заработной платы в случае несостоятельности работодателя и компенсировать отсутствие соответствующих рамок в этом отношении».

«Реальность демонстрирует, что в большинстве случаев при инициировании процедуры несостоятельности экономической единицы, порой на протяжении многих лет работники не могут получить заработанные средства, что является вопиющим нарушением их прав. Это связано с тем, что поступления от коммерциализации собственности работодателей, находящихся в процессе несостоятельности, распространяются на кредиторов, давших гарантии, прежде всего на коммерческие банки», - сказал зампредседателя Конфедерации Сержиу Саинчук.

По его словам, во многих странах ЕС, в том числе в Румынии, Латвии, Литве уже работает аналогичное законодательство, которое защищает работников в случае несостоятельности работодателя.

«Богатый опыт накоплен и в других странах, таких как Болгария, Армения, Украина, которые ратифицировали Конвенцию Международной организации труда о защите работников в случае несостоятельности работодателя», - отметил он.

Как предполагается, финансовые ресурсы Фонда будут состоять из взносов работодателей, процентного дохода, пени за неуплату в срок взносов в гарантийный фонд, из сумм, возникших от взысканных долгов, и других источников, допущенных законом.

А выплачиваться из фонда будут задолженности по зарплате, на основании индивидуальных и коллективных трудовых договоров, заключенных с работниками работодателем, против которого объявлены судебные решения об инициировании процесса несостоятельности.