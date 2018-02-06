Министры обороны Молдовы и Румынии вернулись к обсуждению вопроса о создании совместного батальона

Министры обороны Молдовы и Румынии Еуджен Стурза и Михай Фифор вернулись к обсуждению вопроса о создании совместного батальона, который был поднят еще в 2015 году. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом они заявили в понедельник на совместной пресс-конференции в Кишиневе.

«Мы обсуждали этот вопрос. Мы пришли к выводу, что необходимо привлечь больше экспертов, определить зону размещения этого молдо-румынского батальона, а также сферу его деятельности», - сказал министр Фифор.

Он отметил что предложил министру обороны РМ изучить опыт совместного батальона «Тиса», в котором вместе с румынскими военнослужащими участвуют военные из Венгрии, а также предложили участвовать и Сербии.

«Это батальон для реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы проанализируем, чтобы точно определить сферы деятельности такого совместного батальона. С нашей стороны есть полная открытость для того, чтобы добиться результатов в создании совместного батальона», - подчеркнул глава военного ведомства Румынии.

Фифор назвал «превосходными» отношения между оборонными ведомствами двух стран. По его словам, Молдова является «не только соседним и дружественным государством», с которым Румынию связывают общий язык, традиции и культура, но и «стратегическим партнером».

«Повестка дня встречи с министром Стурзой была крайне насыщенной. Мы обсудили участие румынских специалистов в подготовке документов по реформированию Национальной армии РМ Стратеги безопасности РМ (DCBI) и обороны. Мы приветствуем стремление РМ к евроинтеграции и укреплению отношений с НАТО. Румыния готова подержать усилия наших молдавских партнеров в повышении профессионализма военнослужащих и усиление роли миротворцев в операциях по поддержанию мира под международным мандатом», - сказал министр.

Стурза поблагодарил румынского коллегу за визит, отметив, что «румынская сторона была основным участником в проекте стран Евросоюза по уничтожению в РМ старых пестицидов».

«С вашей помощью природная среда РМ стала более безопасной для ее жителей. В военных ВУЗАх Румынии за последние годы смогли получить образование свыше 800 наших военных. Сейчас в них проходит обучение 41 курсант. И это партнерство вселяет в нас оптимизм», - сообщил министр обороны РМ.

В ходе общения с журналистами Стурза и Фифор подтвердили, что в 2018 г. планируется проведение ряда совместных учений для отработки взаимодействия и повышение специальной подготовки. Уже в феврале в Румынию отправится отечественный контингент с техникой для участия в таких учениях.