Более 100 жилых дворов Кишинева будут обустроены благодаря социалистам

Социалисты осуществят в Кишиневе спортивные проекты, а также обустройство столичных дворов.

Фракция ПСРМ в муниципальном совете намерена осуществить проекты по благоустройству дворов, установки спортивных и игровых площадок, а также строительства спортивных комплексов. По словам председателя фракции социалистов в мунсовете Кишинева Иона Чебана, зарегистрировано 258 адресов, где необходимо установить спортивные или детские площадки, решить проблему с освещением. Все адреса будут переданы муниципалитету для проведения аукционов и начала работ в марте.

- Во дворах будут установлены 100 больших детских площадок, 100 спортивных площадок. Спорт должен стать приоритетом на муниципальном уровне. Также будут обустроены 70-100 дворов, решим проблему с освещением. Работы планируется провести в течение 3-6 месяцев, - отметил Чебан.

Советник сообщил о том, что под патронажем президента Молдовы Игоря Додона проводится еще один масштабный проект по обустройству спортивных комплексов и больших спортивных стадионов.

- Сегодня завершаются работы в Бэчой, начаты работы в Трушень. Мы хотим, чтобы как минимум пять спортивных комплексов были построены. Будет оборудован комплекс и в лицее имени Н.В. Гоголя в Кишиневе, - сказал глава фракции ПСРМ.