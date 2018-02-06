«Кишинев как после бомбардировки»: Раду шокировало состояние столицы после Киртоакэ

Сильвия Раду резко раскритиковала выстроенную своим предшественником систему управления столицей и пообещала большие изменения.

Врио генпримара сравнила Кишинев после Киртоакэ как город, разрушенной бомбардировкой, и пообещала не допустить возвращения в свои кресла обвиненных в коррупции чиновников.

- Сегодня Кишинев является городом как после военной бомбардировки. Городу требуется срочное вмешательство для поиска решений возникающих проблем, и все они актуальны. Жаль, что за многие годы никаких решений не предпринималось. Всё приходится делать сейчас и сразу, - рассказала Раду.

Система управления Кишиневом требует реформирования. По мнению Раду, существующая структура примэрии оставляет для чиновников огромный простор для коррупции и ухода от ответственности.

- Меня очень удивил этот большой механизм, который не работает. Многие отделы и секции мэрии имеют перекрывающие друг друга полномочия. Им нет никакого дела до решения проблем, с которыми сталкиваются жители Кишинева, - заявила Сильвия Раду.

Временная градоначальница заверила, что не допустит возращения ставленников Киртоакэ в примэрию и уберет из власти еще действующих представителей команды экс-генпримара. Раду пообещала, что не даст Игорю Гамрецкому вернуться во власть в Кишиневе.

- У него есть криминальное прошлое, и он не будет допущен в примэрию. У меня есть некоторая надежда, что он не захочет возвращаться, но даже если он это сделает, то он не будет допущен. Я не думаю, что справедливо, что люди, которые воспользовались бюджетом в личных интересах, возвращаются и занимают государственные должности, - заявила врио генпримара.

Сильвия Раду сообщила, что дорожный бюджет Кишинева увеличен с 30 до 120 миллионов леев, а к решению городских проблем она собирается активно привлекать общественных активистов и НКО. Она же пообещала в кратчайшие сроки упорядочить размещение рекламных конструкций и торговых павильонов в центре Кишинева и в районах с многоэтажной застройкой