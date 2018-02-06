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Противоречивые мнения относительно заявлений об объединении, принятых на местном уровне
06.02.2018

Принятие некоторыми местными избранниками деклараций об объединении Республики Молдова с Румынией является частью предвыборной кампании и имеет согласованный характер, отметили некоторые участники передачи „Политика” на телеканале TV8. Другие участники сказали, что эти заявления отражают настроения в стране, отмечает IPN.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский заявил, что заявления об объединении с Румынией, принятых в последнее время некоторыми местными советами, являются составной частью избирательной кампании для парламентских выборов, которые состоятся в конце текущего года. Кроме того, это не могло произойти без согласования.

По его мнению, этот процесс был инициирован сообща Демократической партией и Партией социалистов. „Я считаю опасным этот прецедент для Республики Молдова в том смысле, что может быть открыт Ящик Пандоры в преддверии избирательной кампании. Наше государство и так является слабым, едва стоим на ногах, почему нужно раскачивать его только для того, чтобы выиграть выборы?”,- задался вопросу Владислав Кульминский. По его словам, граждане снова будут голосовать по геополитическим критериям.

Вице-председатель Партии национального единства Корнел Пынтя заявил, что действия местных избранников не запланировано, как считают некоторые, а показывает настроения в стране. „Это не политическое заявление, это крик души”, - отметил Корнел Пынтя. По его словам, Республика Молдова и Румыния являются единственными странами, которые живут по результатам Пакта Риббентропа-Молотова и один народ живет в двух разных странах. Корнел Пынтя считает, что это действие не связано с избирательной кампанией.

Депутат-социалист Богдан Цырдя заявил, что президент Игорь Додон должен созвать Высший совет безопасности на эту тему. В то же время депутат Григорий Новак обратилась в Службу информации и безопасности и Генеральную прокуратуру, чтобы они дали правовую оценку происходящим событиям. „С завтрашнего дня будут появляться заявления относительно защиты суверенитета и независимости Республики Молдова, от других советов и примэрий”, - заявил Богдан Цырдя.

До этого часа 12 сел Республики Молдова подписали символический документ об объединении с Румынией.


 
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