Майя Санду может сформировать блок с Бэсеску и Гимпу

Все те, кто разделяет европейские ценности, должны объединиться сейчас, потому что в основе смешанной избирательной системы разобщение принесло бы пользу, в частности, Партии социалистов. Об этом заявила председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в рамках передачи „Adevărul” на телеканале 10TV, передает IPN.

Майя Санду не исключает, что может сформировать избирательный блок с представителями унионистов, в том числе с партией Траяна Бэсеску. „В момент, когда у нас будут доработаны механизмы, доведем их до сведения других партнеров и обсудим их со всеми, кто захочет участвовать в этой совместной команде”, - сказала лидер ПДС.

Майя Санду отметила, что это может быть избирательный блок, который пригласит представителей нескольких партий. „Это было бы соревнование между людьми из ПДС, из ППДП, из других политических партий, между теми, кто может доказать свою честность, не связанных с правящей партией или с партиями олигархов, то есть антиевропейскими партиями”, - заявила председатель ПДС.

По ее словам, партия открыта для всех, в том числе и для Либеральной партии. „В ситуации, когда у ЛП есть честные люди, которые хотят пройти через фильтры неподкупности, которых создает ПДС вместе с ППДП, и которые хотят участвовать в соревновании в соответствии с механизмами оценки достижений, мы открыты для всех”, - отметила политик.