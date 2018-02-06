Александр Слусарь, вице-председатель Платформы «DA»: «Идея унионизма не является объединительной в Молдове»

Будут ли правые силы объединяться перед парламентскими выборами и на какой платформе? «Молдавские ведомости» попросили вице-председателя Платформы «DA» Александра Слусаря высказать позицию своего политформирования.

- В действиях Платформы «DA» нет ничего принципиально нового. С самого начала появления нашей партии «консолидация» была ключевым словом в нашей деятельности. Несмотря на проевропейскую ориентацию, мы хотим объединить общество для решения проблем, которые объединяют абсолютное большинство граждан: бедность, нищета, безработица, массовая миграция, разорванные семьи, огромная коррупция и т.д.. Их можно и нужно быстро решить через модернизацию Молдовы по европейским стандартам.

Поэтому мы продолжаем твердо придерживаться позиции о необходимости объединения антиолигархических сил. Мы неоднократно призывали к консолидации все здоровые политические силы. В преддверии предстоящих парламентских выборов Платформа «DA» подписала стратегический договор о создании единого блока на основе партнерства, равенства и взаимопомощи с Партией действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду. Что касается партийной линии - два новых политформирования, которые не запятнали себя ничем и которые хотят объединения общества, в первую очередь, для борьбы с нынешним коррумпированным режимом и решения актуальных социально-экономических проблем страны.

Мы давно говорили о необходимости объединения этих двух партий для того, чтобы бороться на предстоящих парламентских выборах в условиях смешанной избирательной системы. Наши двери открыты для гражданского общества и представителей других партий, не запятнавших себя сотрудничеством с правящим режимом.

После подписания документа мы продолжили работу на техническом уровне - над созданием совместной избирательной платформы, разработки общей программы для будущего управления страной, разработки механизма выдвижения единых кандидатов на предстоящих выборах и общей тактики борьбы с пропагандой в СМИ по очернению Платформы «DA» и ПДС. Работаем также над координацией своих позиций по важнейшим политическим событиям и совместной реакции на них.

Что касается возможности сотрудничества с Демпартией, о чем говорил депутат-социалист Владимир Цуркан, могу сказать: для нас это исключено.Конечно, теоретически мы можем представить, что из Демпартии уйдет Плахотнюк, вся его «шайка» и родственный клан, останутся только незапятнанные люди. Для Цуркана, вероятно, достаточно ухода Плахотнюка. Но Плахотнюк столько раз уходил из партий и из политики и возвращался, что мы не верим ему. Понимая, что этого не произойдет, мы на сегодняшний день исключаем любое сотрудничество как с демократами, так и с социалистами.

О призывах создать единый избирательный блок на базе унионизма. В нашей партии достаточно много людей, придерживающихся этих взглядов. Однако необходимо осознавать, что эта идея на сегодняшний день не является объединительной. Мои коллеги понимают, что нельзя продвигать идею унионизма, когда народ живет в нищете и в кабале. Когда дом горит, нельзя думать о том, чтобы перенести забор и объединиться с соседом во имя лучшей жизни. В первую очередь нужно потушить пожар, привести в порядок дом.

Идея унионизма, возможно, имеет право на существование в перспективе. Однако на данный момент для нас приоритетна борьба с коррумпированным правящим режимом. Мы хотим объединиться с другими оппозиционными силами правоцентристского фланга вокруг этой идеи. От мафиозного, олигархического режима страдают все – и унионисты, и государственники, и центристы, и пофигисты, и прочие силы. Мы хотим его устранить и начать строить новую Молдову по европейской модели. Эта идея более правильнрая. С этой точки зрения в Платформе «DA» нет никаких противоречий.

Записал Николай МЕНЮК