«Они пытались оттяпать землю у церкви»: Вместо культового рынка «На Алешина» будет шикарный таунхаус и гипермаркет

Территорию, где находился базар, уплотнят до максимально возможной степени. Совсем недавно в Кишиневе было закрыто значимое место — рынок «На Алешина».

И история на этом, естественно, не закончилась:

2 февраля на заседании комиссии земельных отношений был рассмотрен вопрос о застройке этого участка. Само заседание впору назвать скандальным и во многом — судьбоносным.

- Вместо рынка здесь будет построен многоэтажный комплекс — на 12-15 этажей, который за счет своей территории предоставит свое­образный коридор для удобного подъезда к Kaufland, - заявил «Комсомолке» муниципальный советник Александр Одинцов.

- А супермаркет появится?..

- Вместо Дворца профсоюзов.

- И были допущены нарушения?

- Да! Не была соблюдена процедура! Вот есть Генплан Кишинева от 2007 года, есть регламент от 2008-ого, есть постановление правительства от 2016 года, есть Закон о транспарентности принятия решений. Сказано, что перед изменением градостроительной зоны должны быть проведены консультации с населением, которые должны быть объявлены за 15 дней до публичных консультаций. В ходе этих дискуссий должны быть приняты все замечания. На последнем заседании комиссии нам внаглую принесли проект урбанистического зонального плана, и комиссия его одобрила без публичных слушаний. И вот этот проект включен в повестку дня муниципального совета на 7 февраля. Это беспредел! Без консультаций с жителями города Кишинева изменяется Генеральный план.

- В проекте шла речь о возведении многоэтажного жилого комплекса?

- Именно так! Сейчас территория рынка имеет категорию C2, которая не соответствует многоэтажной застройке, для того чтобы разрешить соответствующее строительство. И вот они сейчас меняют назначение зоны с «коммерческой» на «зону многоэтажного строительства» – R7. Для этого регламента должна быть применена процедура публичных консультаций с населением. Это обязательно! И это не единственные изменения: на этом заседании будет рассмотрено около 10 зональных планов. Но я повторюсь: меня не сильно волнует – о Kaufland мы говорим или о другой сети магазинов. Но в таком месте гипермаркет строить нельзя! Они вообще изначально собирались оттяпать территорию у церкви, но видимо рука не поднялась...

- Вариант возрождения на этом месте другого рынка исключен?

- Насколько я понял, хозяина рынка заставили его продать. И он был вынужден заключить соглашение: насколько я понимаю, частично он его продал, частично получил квадратными мет­рами.

На одной из фотографий, показывающих, где будет новострой, как раз именно место бывшего «Алешинского» рынка…

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Говорят, что место, на котором располагался рынок «На Алешина», облюбовала компания, которая строит элитное жилье. Мы заглянули на ее сайт и увидели, что там рекламируется таунхаус премиум-класса, который скоро будет возведен на Рышкановке – как раз в этом районе. А на одной из фотографий, показывающих, где будет новострой, как раз именно место бывшего «Алешинского» рынка…

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ