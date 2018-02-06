Всё для удобства водителей?

Лидия Чебан

Столичные чиновники ломают головы, чтобы решить транспортные проблемы в Кишиневе и говорят о том, что в его развитии будут придерживаться концепта, уже давно внедренного в Европе, а именно город для пешеходов. А депутаты, наоборот, решили, что автолюбители - самые уязвимые в стране, и именно им нужны комфортные условия.

Не так давно по инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка, правительство строго настрого запретило патрульным полицейским останавливать машины почем зря. Только в случае явного нарушения или в ходе массовых кампаний. На одном из еженедельных брифингов, организованных ДПМ в октябре прошлого года, её лидер отметил, что вместо необходимых 300 сотрудников дорожной полиции в нашей стране их насчитывается более тысячи. Все они без причины останавливают автомобили. И делают это с целью преследования людей и коррупции. По мнению Влада Плахотнюка, полиция должна сосредоточиться на вмешательстве, когда есть конкретные случаи правонарушений.

Как только это прозвучало, полиция начала имитировать бурную деятельность. До самого Нового года стражи порядка стояли на проблемных перекрестках столицы, переводили детей и бабушек через пешеходные переходы. Снимали номера с машин, которые были неправильно припаркованы вдоль основных улиц в различных районах города. Прошло время - всё утихло и вернулось на круги своя.

Потом министр внутренних дел Александр Жиздан на пресс-конференции в ответ политикам заявил, что полиция предпримет все меры, чтобы остановить злоупотребления. «В частности, речь идет о разработке стандартных операционных процессов, где инспекторы, в случае остановки автомобиля, будут обязаны объяснить причину. Эта процедура также предусмотрена в законодательстве», - отметил министр.

Тогда же он обратился к водителям с просьбой проявлять уважение к сотрудникам полиции, а также указывать на проблемы, с которыми они сталкиваются на дорогах. И жалобы посыпались, но не министру, а депутатам парламента, которые взялись их решать в срочном порядке.

На страже закона

В конце января в парламенте был зарегистрирован законопроект, который вновь порадует водителей. Согласно ему, за нарушение правил парковки снимать регистрационные номера не будут, если депутаты проголосуют за отмену соответствующей статьи в Административном кодексе. Автор инициативы – депутат-демократ Валентина Булига говорит, что проект направлен на то, чтобы поддержать автолюбителей. «Идея пришла после того, как на прием пришел очень расстроенный водитель. Через неделю эту тему затронул председатель партии. По логике, мы должны обустроить парковки в муниципии Кишинев и в районных центрах Молдовы, а водители должны соблюдать правила», - отметила она.

В настоящее время за неправильную парковку положен штраф в размере до 300 леев. Помимо этого снимают номера. При этом водитель, который впоследствии пытается отыскать инспектора, может получить еще 900 леев штрафа за езду без регистрационных знаков. Получается, нарушителей наказывают дважды за одно нарушение. По данным Национального инспектората патрулирования, в прошлом году были остановлены 1300 водителей, которые ездили на автомобилях без регистрационных номеров.

Как быть и с кем бороться?

Автолюбители, естественно, жалуются на то, что парковочных мест в столице просто нет - как в центре города, так и во дворах жилых домов. Власти молчат и даже к застройщикам не выдвигают требований обустроить должное количество машиномест в новостроях. Между тем хаотично припаркованные авто создают большие проблемы - начиная от пробок и заканчивая тем, что во дворы не могут заехать, в случае необходимости, машины скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Так же не могут выполнять свои прямые обязанности предприятия по эвакуации мусора (в том числе и пластиковых бутылок) из контейнеров.

На днях Генинспекция МВД по чрезвычайным ситуациям инициировала кампанию по предупреждению водителей, которые оставляют своих «железных коней» в не самых подходящих для этого местах, блокируя доступ спецмашинам. Акцию проводят совместно с персоналом Национальной инспекции по патрулированию. Первая превентивная акция состоялась на Ботанике. Правда, водители отделались легким испугом. Штрафов пока не последовало. Спасатели и полицейские только предупредили автовладельцев в периметре улиц Траян, Дечебал, Куза-Водэ, Индепенденций и Буребиста о возможных последствиях. Вот так деликатно повели себя наши правоохранители.

Между тем в других странах законодательство в этой области очень строгое. Например, в России за парковку в неположенном месте штрафуют водителей и даже эвакуируют машины. Также в РФ активно продвигают проект, согласно которому машины МЧС, скорой помощи и т.д. смогут беспрепятственно таранить авто, мешающие их проезду. А оплачивать ремонт поврежденных автомобилей будут их нерадивые владельцы. «Машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы, - заявил «Известиям» лидер общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов. - В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду».

Этот вопрос в Молдове действительно нужно законодательно отрегулировать. Однако депутаты не спешат принимать конкретных мер для решения данной проблемы. Депутаты от ЛП еще в 2014 г. зарегистрировали законопроект о введении новых санкций в Кодекс об административных правонарушениях за неправильную парковку транспортных средств, в частности, предложив их эвакуацию. Они тогда указали, что, несмотря на то, что в настоящее время применяются санкции за парковку в неположенном месте, эти меры не решают существующей проблемы. Часто автомобили припаркованы на газонах, в зеленых зонах и даже на тротуарах в запрещенных местах и создают препятствия для пешеходов. Все расходы за погрузку, транспортировку и охрану неправильно припаркованного автомобиля должен нести владелец автомобиля. Но этой инициативе так и не дали хода.

А между тем печальных примеров много. Один их самых громких - сгоревшая в мае 2014 г. мансарда на Ботанике. Погорельцы из 28 квартир дома на ул. Индепенденцей обвиняли пожарных в том, что они прибыли на вызов слишком поздно. Спасатели, в свою очередь, сослались на препятствия - машины, припаркованные в неположенных местах. Но разве их кто-то услышал?

Мы уже не говорим о том, что такая ситуация стала тупиковой для мусоровозов. Спецтранспорт не может въехать во двор и развернуться там. Зачастую автомобили жильцов стоят со стороны тротуаров и на подъездах к контейнерным площадкам. А у водителей, например, МП Regia Autosalubritate довольно плотный график. В среднем на то, чтобы забрать мусор с одного двора, отводится от 2 до 6 минут, в зависимости от числа контейнеров. Часто это время водители тратят на то, чтобы, не задев припаркованных автомобилей, протиснуться во двор. В результате - опоздание в графике. Есть немало случаев, когда подъезд к контейнерам просто заблокирован. И тогда мусоровоз, подождав отведенное время, уезжает на другую точку, так и не очистив контейнеры. А недовольные жильцы потом пишут жалобы.

Муниципий вернется к платным парковкам

В столичной мэрии вопрос с парковками намерены всё же решить, несмотря на скандал с введением платных мест для машин в центре города, переросший в уголовное дело, по которому проходят столичные чиновники (вице-примар Нистор Грозаву, экс-глава управления общественного транспорта путей сообщения Игорь Гамрецки), предприниматели, а также отстраненный от должности генпримар Дорин Киртоакэ.

Тема платных парковок по-прежнему остается на повестке дня мунсовета Кишинева. Об этом недавно заявила в эфире одного их телеканалов врио столичного мэра Сильвия Раду: «В любом городе должны быть парковки. Это было бы решением многих вопросов. Действительно, существовала проблема с проектом парковок, отсутствием прозрачности в его исполнении. Были паника и опасения по этому поводу, потому что, когда я лично говорю о парковках в примэрии, люди боятся говорить на эту тему. Она ассоциируется со скандалом. Я считаю, что этого не должно быть. В настоящее время мы пытаемся создать четкую концепцию того, каким будет решение проблемы парковок».

Также г-жа Раду подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы каждое новое здание, которое будет построено, имело в проекте парковку на прилегающей территории. Сначала столичные власти обустроят бесплатные парковки во дворах жилых домов, а затем будут созданы проекты и для платных парковок. Работа над ними начнется уже этой весной.

Лидер фракции коммунистов и беспартийных в Кишинёвском муниципальном совете Василий Киртока говорит, что во многих городах мира (не только Европы) парковочный бизнес является весьма рентабельным, и им занимаются муниципалитеты. По его мнению, вопрос управления парковками в столице должен решаться на основе современных технологий, которые понятны (в них нет ничего сложного), и являться бизнесом для города Кишинева. Для этого может быть создано самостоятельное муниципальное предприятие, которое либо на основе кредита либо инвестиций из бюджета муниципия сможет реализовать инвестиционный проект по организации платных парковок. На это потребуется не более одного года и не более 20 млн. леев, однако, реализовав подобный проект, власти Кишинева в короткие сроки смогут навести в этом деле порядок и зарабатывать большие средства для развития столицы.

Эксперты уже давно говорят, что проблему нужно решать комплексно. Вплоть до пересмотра градостроительных норм. Но делать это надо сообща - муниципальной и государственной власти. Однако пока проблема сосуществования людей и машин в Кишинёве остается головной болью только городских властей. Главный архитектор города Сергей Борозан представляет городу фантастические проекты развития и говорит о городе для пешеходов, а депутаты выходят с небольшими инициативами, облегчающими жизнь водителям, как будто народные избранники живут в другом городе.