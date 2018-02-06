В России проверят качество коньяка из Молдовы

В России инициирована масштабная проверка качества реализуемого коньяка, в том числе, произведенного в Молдове.

Об этом сообщила автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество), отметив, что Роскачество начинает всероссийское исследование качества коньяка по поручению заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, передает NOI.md.

Для участия в проверке эксперты закупят коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Молдове и Армении.

Среди проверяемых образцов – как мировые легенды («Арарат», «Реми Мартан», «Мартель», «Курвуазье», «Хеннесси»), так и локальные бренды («Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский» и многие другие).



Стоимость закупки – от 372 рублей до 10 тыс. российских рублей за единицу товара. Анонимные закупки уже проходят в десяти регионах РФ.

Специалисты протестируют коньяк по показателям безопасности и подлинности, органолептическим показателям – их будут проверять международные эксперты из Франции; по физико-химическим показателям, таким, как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы. Коньяк также будет исследован на наличие ароматизаторов и красителей, жесткость воды, используемой для изготовления, упаковку и сорт спирта, из которого изготовлен исследуемый образец.

Последний показатель особенно важен. Так, все закупленные образцы коньяка, произведенные в России, изготовлены по ГОСТу («Коньяк» и «Российский коньяк»). Однако, даже если коньяк изготовлен по национальному стандарту, это не дает потребителю гарантии, что он действительно пьет напиток, произведенный с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда, и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Все потому, что в ГОСТе не прописан точный метод определения природы виноматериала. Поэтому в ходе исследования Роскачество планирует провести тестирование по новейшим точным методикам определения, из какого спирта изготовлен исследуемый образец алкогольного напитка.

Суть теста – в определении соотношения изотопного состава углерода, а также определение наличия ароматизаторов – при помощи методов определения массовой концентрации компонентов ароматизаторов в коньяках. Проверку пройдет лишь та продукция, в основе которой – коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.

Дополнительные исследования показателей, не входящих в перечень обязательных для производителей и органов контроля и надзора, станут лакмусовой бумажкой именно качества рынка. Результаты исследования также будут предложены для рассмотрения на заседаниях Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции. О необходимости пересмотра в России национального стандарта на коньяк еще в сентябре прошлого года заявлял вице-премьер РФ Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, дав соответствующие поручения Минфину, Роскачеству, Росстандарту и Росаккредитации. Кроме того, в октябре Хлопонин провел заседание, посвященное фальсификации коньяка.

По данным Росалкогольрегулирования, на рынке коньяка в России сложилась критическая ситуация: количество фальсификата составляет 60%. Вице-премьер РФ поручил Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой провести внеплановые проверки производителей коньяков и бренди в РФ. Результаты должны быть представлены в конце февраля с.г.