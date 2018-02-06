Глава ANSA: В молдавской говядине заинтересованы на Ближнем Востоке

Молдавские животноводы наращивают экспорт живых бычков в страны Ближнего Востока. В продукции молдавского производства заинтересованы Ливан, Ирак, Египет, Катар, Саудовская Аравия. Об этом сообщил глава Агентства по безопасности пищевых продуктов, Георге Габери. В то же время, отрасль сталкивается с определёнными проблемами, заявил чиновник.

В настоящее время в этом бизнесе задействовано шесть крупных предприятий, которые закупают молодняк в частном секторе, откармливают, после чего направляют на продажу. Проблема, говорит Георге Галбери, заключается в том, что жители сёл всё меньше занимаются разведением домашнего скота, из-за чего предприятия рискуют столкнуться с нехваткой поголовья, сообщает ru.sputnik.md

Для сохранения экспорта на том же уровне, министерство сельского хозяйства должно отрегулировать политику в этой области, считает глава Агентства по безопасности пищевых продуктов. Тем более, что в текущем году значительно вырастет экспорт,как живых животных, так и переработанного мяса. Что касается говядины, у неё большие перспективы на рынке арабских стран.

«Если говорить об экспорте, только у производства говядины есть перспектива выхода на зарубежные рынки, другие виды мяса сталкиваются с жесткой конкуренцией, поскольку не всегда условия в Республике Молдова позволяют быть конкурентоспособными. А у говядины есть большие перспективы, в первую очередь на рынке арабских стран», — отметил Габери.