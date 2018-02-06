Главная Молдове не светит: наша страна не попала в план расширения ЕС на 2025 год Европейский союз намерен представить план расширения, которым предложит перспективу членства для шести Балканских стран. Об этом сообщает "Голос Америки". Ожидается, что вступить в союз предложат Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Македонии. Украина, Грузия и Молдова, которые заявляли о намерении вступить в Евросоюз, в план не попали. Стратегию Евросоюза 6 февраля представит в Брюсселе еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан. Новые государства ЕС примет в свой состав в 2025 году. Если это произойдет, то это будет самая большая волна расширения за 20 лет, передаёт newsone.ua

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