Гречаный: Парламентские выборы станут экзаменом на стойкость

Предстоящие парламентские выборы, запланированные на осень, станут настоящим экзаменом на стойкость и прочность как партии, так и выбранного пути. С таким заявлением выступила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, обращаясь к своим однопартийцам, и благодаря их за активное участие в проведении Дней политического информирования граждан 3 и 4 февраля.

«Я хочу еще раз отметить важность работы, которую мы проводим по информированию граждан. 2018 год будет очень сложным для всех нас, так как впереди парламентские выборы. Эти выборы станут серьезным экзаменом на стойкость и жизнеспособность партии, на актуальность ее программы и верность выбранного пути. В условиях политической борьбы, возможных манипуляций и фальсификаций со стороны отдельных оппонентов, мы должны быть, как никогда, сплочены и мобильны. Нам нужно и самим хорошо разбираться в том, что происходит вокруг нас - в стране, в регионе, в мире, - и наших избирателей правильно информировать, объяснять нашу позицию по всем важнейшим вопросам»,- заявила Зинаида Гречаный.

Подводя итог, председатель Партии социалистов подчеркнула, что верит в успех ПСРМ и ее команды, призвав при этом социалистов быть сплоченными и тогда «полноценная победа на парламентских выборах будет одержана».