ПСРМ предлагает освободить работающих пенсионеров от уплаты социальных и медицинских взносов

Партия социалистов предлагает освободить работающих пенсионеров от уплаты взносов в кассы социального и медицинского страхования. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сказал во вторник на пресс-конференции депутат от ПСРМ Владимир Односталко.

По его словам, работающих пенсионеров в стране примерно 160-180 тысяч и несправедливо, чтобы эта категория граждан продолжала выплачивать взносы, "ничего не получая взамен".

Депутат сказал, что в РМ более 700 тысяч пенсионеров и инвалидов, которым премьер-министр Павел Филип обещал повысить пенсию на 40 процентов, однако этого не случилось: "На практике повышение составило менее 10 процентов. По этой причине мы предлагаем два раза в год проводить индексацию пенсий на 20 процентов до доведения пенсий до уровня прожиточного минимума (1 866 лей в 2017 году. - "И."). Также мы предлагаем вернуться к старому пенсионному возрасту - 57 лет для женщин и 62 года - для мужчин".

Социалист также отметил, что ПСРМ разработала законопроект о семейном капитале, который является комплексным инструментом для поддержки молодых людей.

"Этот инструмент оправдал себя в мировой практике, доказал свою эффективность. Благодаря семейному капиталу в России произошел рост количества новорожденных. Этот вопрос очень важен для многодетных семей, поскольку сейчас им никто не помогает, они оставлены на произвол", - пояснил он.

Еще одно предложение затрагивает молодых специалистов, для которых социалисты предлагают отменить уплаты подоходного налога три года, чтобы облегчить поиск рабочего места. Также социалисты предлагают установить мораторий на ликвидацию медицинских учреждений, увеличить количество услуг, предоставляемых по медицинскому полису.

Депутат ПСРМ Владимир Головатюк сообщил, что партия предложит на пленарном заседании принять нулевую ставку налогообложения на доходы юридических лиц, при этом нулевая ставка будет затрагивать только реинвестированные доходы.

"Следует стимулировать экономику посредством государственных закупок. Мы предлагаем отдавать предпочтение местным производителям. В этом же контексте, с целью поддержки местных производителей, мы предлагаем обязать сети розничной торговли предоставлять 70% места на полках для отечественных товаров", - сказал он.

Головатюк говорит, что самая большая проблема для бизнеса в Молдове - не ограниченный доступ к финансированию или дорогие кредиты, а отсутствие рынков сбыта. Для решения этой проблемы социалисты продолжат предпринимать меры для улучшения торговых отношений со странами Евразийского экономического союза.

"В 2017 г. Молдова поставила рекордные объемы яблок в Россию - более 190 тыс. тонн, и это в условиях ограничений. Для сравнения, в 2011 г. этот показатель составил 183 тыс. тонн", - сказал Головатюк.

Он сообщил, что партия планирует внедрить трехуровневую шкалу налогообложения. Сегодня налог на доход физических лиц составляет 7% и 18%, его следует заменить на 7%, 17% и 25%.

"Эта шкала позволит снизить налоговую нагрузку на тех, кто получает доход ниже прожиточного минимума, а также для тех, что получает средний доход. При этом те, кто получают доход в три средние зарплаты, будут платить больше", - пояснил он.