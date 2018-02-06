ДПМ создает департаменты в рамках партии, которые будут контролировать министерства

Министерства будут консультироваться специальными департаментами, созданными в рамках Демократической партии. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил во вторник на пресс-конференции после заседании руководства ДПМ ее пресс-секретарь Виталие Гамурарь.

По его словам, эти департаменты призваны оказать политическую и экспертную поддержку правительству и парламенту, но не повлияют на независимость министров и не втянут их в политическую борьбу: "Департаменты состоят из специалистов партии, а также независимых экспертов. Эти структуры должны будут продвигать идеи, направленные на пользу Молдовы".

Департаментов всего девять, сколько и министерств в правительстве, их специализация покрывает все области, в которых государство должно продвигать политики, направленные на развития и благополучие граждан. "Эксперты департаментов уже работают и достигли некоторых результатов", - сказал Гамурарь.

Он не ответил на вопрос о том, почему лидер ДПМ Влад Плахотнюк не вышел к прессе. "Как правило, он делает это тогда, когда на заседании партии принимаются важные решения, которые будут иметь последствия для всего общества. На заседании во вторник обсуждались общие вопросы, в том числе те, которые будут обсуждаться на совместном заседании правительства и парламентского большинства", - сказал пресс-секретарь партии.

В заседании ДПМ, которое во вторник впервые прошло в новом офисе партии, принимали участие все депутаты правящей коалиции и все члены правительства, в том числе "технократы", которые были назначены недавно, и формально членами ДПМ не являются.