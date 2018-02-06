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Количество молдаван, которые могли бы проголосовать за или против вступления в НАТО, почти одинаковое, опрос
06.02.2018

Если бы граждане должны были бы решить на референдуме вопрос о вступлении в НАТО, 30% молдаван проголосовали бы против, 29% проголосовали бы за, а 29% не пошли бы на голосование. Таковы результаты опроса, проведенного Magenta Consulting по заказу Центра информирования и документирования НАТО в Молдове, передает IPN.

На уровне отношений, 39% респондентов отметили, что имеют позитивную или очень позитивную позицию по отношению к НАТО, а 34% имеют негативную или очень негативную позицию. 34% считают, что безопасность Молдовы выиграет от сотрудничества с НАТО, а 27% считают, что это сотрудничество является угрозой для безопасности страны. Только 16% отметили, что они информированы о проектах НАТО в Молдове, а 50% только слышали об этом.

Основные причины, выдвинутые теми, кто выступает против вступления в НАТО, это уверенность в том, что это может вовлечь Молдову в войну, что страна больше не будет независимой, а будет управляться внешними силами, а так же уверенность в том, что Молдова должна оставаться нейтральной. На вопрос о нейтралитете страны, 48% респондентов отметили, что этот статус вносит свой вклад в безопасность страны, а 37% считают наоборот.

Данные, распределенные по демографическим критериям, показывают, что мужчины, жители столицы и те, кто не смотрят российские СМИ - это категории, которые знают больше о НАТО и имеют лучшую позицию по отношению к организации.

Полные результаты опроса будут опубликованы на www.nato.md и www.consulting.md.


 
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