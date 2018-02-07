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Экономика
НКСС вводит госзакупки на небольшие суммы в электронном виде
07.02.2018

Эффективность и более выгодные цены. Таковы ожидания Национальной кассы социального страхования, начавшей осуществлять государственные закупки на небольшие суммы в электронном виде, с помощью e-Licitatie – платформы электронных закупок для государственных и частных компаний. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления НКСС по мониторингу деятельности и государственных закупок Олег Баксанян, с которым связалось Агентство IPN.

По словам Олега Баксаняна, госзакупки на основе открытых публичных тендеров и путём запроса ценовых оферт осуществляются через систему электронных закупок Агентства по государственным закупкам. Электронные закупки способствуют повышению конкурентоспособности бизнеса, привлечению большего числа участников тендеров.

Платформа e-Licitatie была запущена в рамках проекта MTender, реализуемого под эгидой правительства Молдовы, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. К особо выделяемым преимуществам электронных закупок относится тот факт, что они обеспечивают прозрачность всего процесса торгов – подачи объявления, участия и заключения договора. А снижение цены в процессе электронных закупок является совершенно естественным, благодаря прозрачности процесса и созданию условий для взаимодействия между его участниками.


 
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