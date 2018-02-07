Правительство и парламент на совместном заседании

Дорожная карта приоритетных реформ и план реализации Соглашения об ассоциации с ЕС - были главными темами общего заседания парламента и правительства, прошедшее вчера, 6 февраля, в преддверии официального начала весенне-летней сессии законодательного органа.

Согласно сообщению для прессы правительства, премьер-министр Павел Филип приветствовал организацию такого совместного заседания, которое позволяет синхронизацию действий и повысить ответственность. Павел Филип отметил, что благодаря совместным усилиям и поддержке парламента, были получены важные результаты в течение двух лет исполнения полномочий. Премьер отметил, в частности, экономический годовой рост в 4%, оздоровление банковского сектора, реформу центрального публичного управления, реформу пенсионной системы и реформу юстиции.

В 2018 году приоритетной остается реформа в области юстиции, модернизации системы образования и улучшения дорожной и энергетической инфраструктуры. Реформа стационарной и первичной медицины так же будет приоритетной.

Премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду отметили на пресс-конференции после заседания, что этот год будет трудным для исполнительной и законодательной власти, ссылаясь на парламентские выборы в конце года. Оба попытаются отделиться от предвыборной борьбы, чтобы сосредоточиться на текущей деятельности. В этой связи, Павел Филип сказал, что уже к концу этой сессии правительство и парламент вделают все, чтобы бюджет 2019 года был утвержден.