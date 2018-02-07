Парламентского фракция Партии социалистов (ПСРМ) намерена инициировать вотум недоверия всем членам правительства, в первую очередь - вице-премьеру по евроинтеграции Юрие Лянкэ. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом заявил во вторник на пресс-конференции депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он мотивировал это решение тем, что правительство на протяжении двух лет нарушает законодательство, поскольку не представляет отчеты о своей деятельности в парламенте.

«Впервые за 25 лет правительство не представляет отчет в парламенте. Премьер-министр Павел Филип представил отчет 4 января на пресс-конференции, вместо того, чтобы прийти и отчитаться в парламенте. В связи с этим, мы подготовили резолюции о вотуме недоверия каждому члену кабинета министров. Таким образом, мы добьемся, чтобы каждый министр пришел в парламент, и заставим ответить на вопросы общества и граждан», - возмутился депутат.

По его словам, «первым станет самый большой европеец – Юрие Лянкэ, который недавно заявил, что через три года Молдова подаст заявление на вступление и станет членом ЕС».

«В 2014 г. господин Лянкэ вместе со своим коллегой и другом Владом Филатом (экс-председатель Либерально-демократической партии – «И.»), уже обещали гражданам вступление в ЕС в 2015 г. Населению не стоит верить популистским заявлениям Лянкэ, а лучше обратить внимание на слова официальных представителей европейских структур, которые говорят, что ЕС не намерен принимать новых членов», - напомнил социалист.

Батрынча сообщил, что на нынешней сессии социалисты планируют представить законопроект, предусматривающий замену школьного предмета «История румын» на «История Молдовы». Также, они хотят инициировать мораторий на закрытие школ, принять закон о «запрете унионистских маршей и акций, которые очерняют государство.

«Вы не найдете ни одной страны, где изучается история какого-то конкретного этноса, к тому же не являющегося частью этой страны. Во Франции изучают историю страны, а не французов, такая же ситуация в США и Англии. Также мы намерены перенять опыт Румынии, в законодательстве которой предусмотрена уголовная ответственность за очернение страны», - сказал он.

Член ПСРМ заявил, что партия будет требовать публикации второго отчета агентства Kroll, «чтобы страна узнала своих героев и тех, кто стал бенефициаром кражи (вывод $1 млрд. из банковской системы Молдовы – «И.»)».

«Единственный способ снять с граждан обязанность по оплате миллиарда, переведенного в государственный долг, является привлечение к ответственности тех, кто эти деньги украл», - считает он.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный отметила, что партия подготовила множество законодательных инициатив, которые вряд ли поддержит парламентское большинство, но власти все равно скопируют инициативы и выдадут их за свои, как это бывало ранее.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер ПСРМ опровергла слухи о том, что социалисты могут создать в новом парламенте коалицию с Демократической партией.

«У нас нет союзников, все – наши политические оппоненты. Я уже сказала, что мы до сих пор не создавали коалиции, и не собираемся создавать их с кем-либо. Мы будем бороться за победу на парламентских выборах и возьмем на себя ответственность за руководство страной. Мы однозначно будем руководить гораздо лучше, чем нынешние правители, которые находятся в коалициях», - заявила Гречаный.