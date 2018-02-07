Общество Ветеран ВОВ, лишенный пенсии в Кишиневе, – чем все закончилось Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович был лишен пенсии в Кишиневе – чем завершился этот инцидент Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской, Московской битв, Ясско-Кишиневской операции Владимир Войцехович снова получает пенсию. Молдавский пенсионер: не жалуюсь, а живу надеждой "За последние несколько дней я получил большое количество сообщений и комментариев относительно ситуации, сложившейся вокруг нашего дорогого и уважаемого ветерана Владимира Викторовича Войцеховича. Довожу до сведения всех, кто болеет за судьбу старого солдата, что вопрос, связанный с невыплатой пенсии, решен. Также спешу сообщить, что в самое ближайшее время будет проведено тщательное изучение ситуации, чтобы она не повторялись ни с кем", — сообщил для Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович

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