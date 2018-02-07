В Национальной библиотеке проходит кампания по информированию о безопасности в Интернете

Не идёт и речи о безопасности в Интернете, когда мы размещаем там фотографии или открыто общаемся в социальных сетях. Во многих случаях настройки конфиденциальности, которые должны быть включены, по невнимательности или незнанию оставляют доступ к личной информации открытым. Чаще всего жертвами инцидентов в области информационной безопасности становятся представители подрастающего поколения. Об этом смогли узнать школьники, во вторник, 6 февраля, принявшие участие в презентации Национальной библиотекой своей кампании по информированию о безопасности в Интернете, передаёт IPN.

Директор Института развития информационного общества Игорь Кожокару отметил, что для детей и подростков, а также для значительной части взрослых, Интернет и информационные технологии фактически превратились в дурную привычку, от которой они не могут избавиться. Пользователи часто попадают в сложные ситуации из-за небезопасного использования Интернета. Проблема заключается в неосведомлённости пользователей о тех рисках, которым они подвергаются при совершении покупок в Интернете, общаясь в социальных сетях, обмениваясь фотографиями, видео- или аудиофайлами. „Интернет не забывает ничего из того, что Вы публикуете или публиковали когда-то. С того момента как информация становится публичной, она где-то сохраняется”, - предупредил эксперт.

В рамках информационной кампании под девизом „Участвуй, узнавай, получай информацию!”, в период с 6 по 12 февраля, Национальная библиотека проводит ряд мероприятий для школьников. В пятницу, 9 февраля 2018 года, перед учащимися выступят Виктория Манолаки и Наталья Гулько из Проевропейского центра услуг и связей с общественностью. А в понедельник, 12 февраля, состоится интерактивный семинар с участием волонтёров из Международного центра „La Strada”. Заместитель директора Управления информационных технологий Национальной библиотеки Вероника Борш сообщила, что мероприятия проводятся с целью популяризации среди молодёжи безопасного и ответственного использования Интернета и информационных технологий.

Согласно исследованию Центра „La Strada”, четыре из каждых десяти детей в возрасте до десяти лет уже имеют свой аккаунт в социальной сети, а две трети детей в возрасте от 12 до 15 лет пользуются Интернетом ежедневно. Телефон является устройством, с помощью которого большинство детей подключаются к всемирной сети. Одним из самых рискованных действий детей в онлайн-среде является пересылка интимных фотографий и видео. Вызывает тревогу существующая среди 12-15-летних детей тенденция встречаться с людьми, с которыми они познакомились в Интернете. Очень немногие дети и подростки обращаются к родителям или взрослым за советом, когда кто-то просит их переслать ему информацию сексуального характера. Исследование показывает, что подростки имеют лишь поверхностные знания о том, какие виды поведения в Интернете несут в себе риск. Многие неинформированные дети становятся лёгкой добычей для лиц с дурными намерениями.