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Политика
Коммунисты осудили "румынское военное вторжение"
07.02.2018

Как "санкционированное молдавскими властями румынское военное вторжение" расценила Партия коммунистов идею создания совместного молдо-румынского батальона и его предполагаемое расквартирование в РМ, сообщает Инфотаг.

В заявлении ПКРМ по поводу визита в Кишинев министра обороны Румынии Михая Фифора отмечается: "Пребывание иностранных военных в Молдове является нарушением конституционного принципа нейтралитета, однако это не останавливает узурпаторский режим, который давно превратил Основной закон в ничтожную половую тряпку, о которую гостеприимно предлагает вытирать румынские военные сапоги". 

У коммунистов вызывают "серьезные подозрения итоги визита", в связи с чем они адресуют власти "ряд законных вопросов, на которые молдавское общество имеет полное право получить ответы".

В частности, кто уполномочил министра обороны Еуджена Стурзу принимать такие решения, ведь вопрос о создании совместного молдо-румынского воинского подразделения не обсуждался ни в парламенте, ни в правительстве?

ПКРМ интересует, в каком соотношении будут представлены в этом "совместном" батальоне молдавские и румынские военнослужащие и не получится ли так, что на одного молдавского солдата придется сто румынских?

"Почему это решение принято именно сейчас, в год 100-летия так называемой "великой унири"? Не отводится ли этому "совместному батальону" та же роль, которую в 1918 году сыграли румынские оккупационные войска, "убедившие" угрозой применения оружия членов Сфатул Цэрий проголосовать за "объединение"? Какого рода "чрезвычайные ситуации" намерены регулировать в Молдове румынские военные в год парламентских выборов? Не намерены ли власти использовать их для подавления вероятных народных протестов против мафиозно-олигархического режима, против нищеты и бесправия, против ползучей ликвидации независимого молдавского государства?", - задаются вопросами коммунисты.

Они также хотели бы узнать, "какая роль в этом предательском акте отведена так называемому "главнокомандующему", президенту Игорю Додону, который еще не дал своей оценки кулуарным договоренностям министров обороны РМ и Румынии? Почему до сих пор он не собрал по этому поводу совет безопасности? Кто и чем заткнул ему рот?".

Партия коммунистов "настаивает, чтобы ответы на эти вопросы были получены населением РМ в ближайшее время". Некоторые вопросы ее лидер Владимир Воронин задал на встрече с послом США в РМ Джеймсом Петтитом. 

Активизация пропаганды унионизма вызывает озабоченность и тревогу у всех здоровых сил молдавского общества, сказал Воронин. Как сообщает Инфотаг со ссылкой на сайт ПКРМ, он подчеркнул, что "декларации в поддержку объединения с Румынией, поддержанные местными советниками из ряда сел, подрывают устои молдавской государственности". 

"В то же время со стороны власти отсутствует какая-либо реакция. Нет реакции и со стороны генпрокуратуры и СИБ, хотя призывы к отказу от собственного суверенитета являются нарушением Конституции и должны наказываться по закону", - сказал Воронин. Он обратил внимание собеседника на то, что "в практику введено проведение совместных заседаний правительств Молдовы и Румынии, существует решение КС о превалировании Декларации независимости над Конституцией, систематически подписываются договоры о военном сотрудничестве". 

"Возникает ощущение, что власть специально стимулирует такие настроения и призывы к объединению, чтобы отвлечь внимание недовольных и разочарованных граждан от обсуждения реальных социально-экономических проблем", - возмутился лидер коммунистов. По его словам, "единственный шанс правящей олигархической группировки сохранить свою власть и избежать ответственности за кражу миллиарда и другие свои преступления - это проведение выборов по смешанной системе".

"Известны методы шантажа и прессинга, а также суммы денег, благодаря которым количество примаров от ДПМ увеличилось с 287 до более чем 700, а полученные демократами на последних парламентских выборах 19 мандатов дали возможность контроля над уже 54 депутатами. Именно поэтому молдавские коммунисты продолжают настаивать на прежнем порядке проведения выборов по пропорциональной системе", - отметил Воронин.


 
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