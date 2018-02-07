Навеки в черном списке: Домника Маноле не вернется

Высший совет магистратуры во вторник отклонил ходатайство бывшего судьи Апелляционной палаты Кишинева Домники Маноле о возвращении в судебную систему. За это проголосовало девять членов ВСМ при отсутствовавших генеральном прокуроре, министре юстиции и председателе Высшей судебной палаты.

Как сообщает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на источник в канцелярии ВСМ, его председатель Виктор Мику, оглашая решение, назвал ходатайство "необоснованным". Аргументы адвоката экс-судьи Виорики Греку не убедили членов ВСМ в правоте Маноле.

Решение ВСМ может быть обжаловано в течение 15 дней в ВСП. На заседании ВСМ присутствовали представители ряда аккредитованных в Молдове посольств европейских стран.

14 апреля 2016 года судья АП Маноле удовлетворила запрос инициативной группы по организации референдума о внесении изменений в Конституцию. Она отменила решение ЦИК от 30 марта об отказе в проведении референдума и обязала комиссию принять решение о референдуме.

Решение АП было отменено ВСП, ЦИК обратилась в генпрокуратуру о совершении Маноле правонарушения. 22 апреля ВСП отменила решение судьи Маноле как незаконное. Впоследствии ЦИК обратилась в прокуратуру и ВСМ, требуя привлечь ее к ответственности.

31 мая было удовлетворено ходатайство и. о. прокурора Эдуарда Харунжена о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Маноле. Ее подозревают в вынесении незаконного решения и превышении слжебных полномочий. По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы или крупный штраф. Маноле считает, что ее внесли в "черный список" и на ее примере "определенные силы в РМ запугивают судей, дают им понять, как себя "правильно себя вести".